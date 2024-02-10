Оззи Осборн отказал Канье Весту в музыкальном сэмпле из-за антисемитизма, но рэпер использовал его

Оззи Осборн сообщил, что знать не хочет рэпера Ye (ранее известного как Канье Вест) после того, как тот получил отказ в использовании сэмпла музыки Balck Sabbath и все же использовал его. Оззи не позволил Канье использовать музыку из-за его антисемитизма.

Как сообщает Billboard, Ye устроил вечеринку прослушивания в чикагском United Center, посвященную выходу своего сингла Ty Dolla $ign с участием его 10-летней дочери Норт. Ye намеревался выпустить альбом Vultures на следующий день, однако на момент публикации проект не появился ни на одном потоковом сервисе.

«Канье Вест просил разрешения сэмплировать отрезок без вокала из живого выступления «Iron Man» 1983 года с фестиваля в США и получил отказ, потому что он антисемит и причинил боль многим. Он все равно воспользовался семплом на своей вечеринке прослушивания альбома. Я не хочу иметь никаких ассоциаций с этим человеком!».

В декабре прошлого года Ye попросил на иврите прощения у еврейской общины за «любую ненамеренную вспышку, вызванную моими словами или действиями».

«Я искренне прошу прощения у еврейской общины за мою незапланированную вспышку, вызванную моими словами или действиями, я не собирался причинить боли или неуважения, и я глубоко сожалею о боли, которую я мог причинить. Я обязуюсь начать с себя и учиться этому опыту, чтобы обеспечить большую чуткость и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я намерен исправить вину и содействовать единству».

Среди компаний, разорвавших связи с рэпером Adidas, Gap, CAA, MRC и Peloton. Тогда X (ранее известный как Twitter) и Instagram заблокировали учетные записи Ye, звучали заявления бойкотировать рэпера. Ранее Канье Вест делал антисемитские комментарии в разных интервью, некоторые из них были сняты с эфира из-за использования «языка ненависти».

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В прошлом году в интервью Piers Morgan Uncensored Ye озвучил антисемитскую теорию заговора и конспирологическую теорию по убийству Джорджа Флойда. В декабре 2022 года в интервью Алексу Джонсу рэпер ссылался на антисемитские стереотипы, отпускал антисемитские шутки и хвалил Гитлера, заявив, что он видел «хорошие вещи о Гитлере» и что нацисты «тоже делали хорошие вещи».

Напомним, известный и музыкант и бывший вокалист Balck Sabbath, Оззи Осборн имеет проблемы со здоровьем, из-за чего был вынужден отменять собственные концерты. Он мечтает провести последнее большое шоу поклонников.