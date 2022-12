Канье Уэста снова забанили в Twitter — после публикации свастики и обнародования личных сообщений от Маска

Илон Маск, который ранее поддержал Уэста, сказал, что рэпера заблокировали из-за «подстрекательства к насилию».

Канье Уэсту (ныне сменившему свой псевдоним на “Ye”) закрыли доступ к соцсети после того, как он опубликовал на своем аккаунте в Twitter свастику, похожую на звезду Давида, и обнародовал свою личную переписку с Маском. До блокировки Уэст посетил шоу поклонника теорий заговоров Алекса Джонса вместе с комментатором Ником Фуэнтесом, где восхвалял нацистов и заявил, что ему нравится Адольф Гитлер.

Фунтес в свою очередь заявил в программе, что он «пропутинский и пророссийский». Уэст сказал: «я тоже».

Gizmodo пишет, что Ye также выдвинул нелепые заявления, что Гитлер изобрел микрофон, дороги и другие вещи, что не соответствует действительности. Даже если у артиста есть психическое заболевание (несколько лет назад у Канье Уэста диагностировали биполярное расстройство), это не оправдание для демонстративного антисемитизма. Бывшие сотрудники Уэста недавно заявили, что он всегда любил Гитлера.

Маск, ранее заявлявший, что он сторонник «абсолютной свободы слова», перед блокировкой Уэста, написал ему в Twitter, что тот может постить неудачные фото Илона, однако публиковать свастику — неприемлемо.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022