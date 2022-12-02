Канье Уэста снова забанили в Twitter — после публикации свастики и обнародования личных сообщений от Маска

Илон Маск, который ранее поддержал Уэста, сказал, что рэпера заблокировали из-за «подстрекательства к насилию».

Канье Уэсту (ныне сменившему свой псевдоним на “Ye”) закрыли доступ к соцсети после того, как он опубликовал на своем аккаунте в Twitter свастику, похожую на звезду Давида, и обнародовал свою личную переписку с Маском. До блокировки Уэст посетил шоу поклонника теорий заговоров Алекса Джонса вместе с комментатором Ником Фуэнтесом, где восхвалял нацистов и заявил, что ему нравится Адольф Гитлер.

«Я люблю евреев, но я также люблю нацистов», — сказал Вест.

Фунтес в свою очередь заявил в программе, что он «пропутинский и пророссийский». Уэст сказал: «я тоже».

Gizmodo пишет, что Ye также выдвинул нелепые заявления, что Гитлер изобрел микрофон, дороги и другие вещи, что не соответствует действительности. Даже если у артиста есть психическое заболевание (несколько лет назад у Канье Уэста диагностировали биполярное расстройство), это не оправдание для демонстративного антисемитизма. Бывшие сотрудники Уэста недавно заявили, что он всегда любил Гитлера.

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Маск, ранее заявлявший, что он сторонник «абсолютной свободы слова», перед блокировкой Уэста, написал ему в Twitter, что тот может постить неудачные фото Илона, однако публиковать свастику — неприемлемо.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Учетная запись будет приостановлена», — сказал Маск.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Но не только свастика, по-видимому, огорчила Маска, поскольку Вест также поделился их частными сообщениями.

«Извини, но ты зашел слишком далеко. Это не любовь», — написал Маск Уэсту согласно скриншотам, опубликованным рэпером. «Не тебе судить», — ответил Вест.

В социальной сети Parler, которую Канье собирался приобрести, также объявили о прекращении соглашения с рэпером сразу после его интервью с Алексом Джонсом. Ранее представители компании сообщали изданию Axios, что приобретение планируется завершить до конца года, но отказались сказать, подписал ли Вест какие-то документы.

В заявлении материнской компании Parler указано:

«Это решение было принято в интересах обеих сторон в середине ноября. Parler будет продолжать искать будущие возможности для роста и развития платформы».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что нестабильная финансовая ситуация Ye, включая потерю сделки с Adidas, сыграла роль в срыве сделки.

По цифрам: Канье Уэст имеет всего около 55 000 подписчиков на Parler, по сравнению с 18,5 миллионами в Instagram и 32,2 миллионами в Twitter — в обеих соцсетях он сейчас заблокирован.

За последнее время уже несколько крупных брендов прекратили сотрудничество с рэпером. Кроме Adidas, рабочие отношения с Вестом прекратили агентство талантов CAA, модный бренд Balenciaga. 24 октября кино- и телестудия MRC заявила, что откладывает завершенный документальный фильм, посвященный Ye, из-за его высказываний.