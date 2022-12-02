Канье Уэста снова забанили в Twitter — после публикации свастики и обнародования личных сообщений от Маска

Илон Маск, который ранее поддержал Уэста, сказал, что рэпера заблокировали из-за «подстрекательства к насилию».
Канье Уэсту (ныне сменившему свой псевдоним на “Ye”) закрыли доступ к соцсети после того, как он опубликовал на своем аккаунте в Twitter свастику, похожую на звезду Давида, и обнародовал свою личную переписку с Маском. До блокировки Уэст посетил шоу поклонника теорий заговоров Алекса Джонса вместе с комментатором Ником Фуэнтесом, где восхвалял нацистов и заявил, что ему нравится Адольф Гитлер.
«Я люблю евреев, но я также люблю нацистов», — сказал Вест.
Фунтес в свою очередь заявил в программе, что он «пропутинский и пророссийский». Уэст сказал: «я тоже».
Gizmodo пишет, что Ye также выдвинул нелепые заявления, что Гитлер изобрел микрофон, дороги и другие вещи, что не соответствует действительности. Даже если у артиста есть психическое заболевание (несколько лет назад у Канье Уэста диагностировали биполярное расстройство), это не оправдание для демонстративного антисемитизма. Бывшие сотрудники Уэста недавно заявили, что он всегда любил Гитлера.
Маск, ранее заявлявший, что он сторонник «абсолютной свободы слова», перед блокировкой Уэста, написал ему в Twitter, что тот может постить неудачные фото Илона, однако публиковать свастику — неприемлемо.
«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Учетная запись будет приостановлена», — сказал Маск.
I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.
— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022
Но не только свастика, по-видимому, огорчила Маска, поскольку Вест также поделился их частными сообщениями.
«Извини, но ты зашел слишком далеко. Это не любовь», — написал Маск Уэсту согласно скриншотам, опубликованным рэпером.
«Не тебе судить», — ответил Вест.
В социальной сети Parler, которую Канье собирался приобрести, также объявили о прекращении соглашения с рэпером сразу после его интервью с Алексом Джонсом. Ранее представители компании сообщали изданию Axios, что приобретение планируется завершить до конца года, но отказались сказать, подписал ли Вест какие-то документы.
В заявлении материнской компании Parler указано:
«Это решение было принято в интересах обеих сторон в середине ноября. Parler будет продолжать искать будущие возможности для роста и развития платформы».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что нестабильная финансовая ситуация Ye, включая потерю сделки с Adidas, сыграла роль в срыве сделки.
Adidas прекратил сотрудничество с Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний – компания потеряет около $250 млн
По цифрам: Канье Уэст имеет всего около 55 000 подписчиков на Parler, по сравнению с 18,5 миллионами в Instagram и 32,2 миллионами в Twitter — в обеих соцсетях он сейчас заблокирован.
За последнее время уже несколько крупных брендов прекратили сотрудничество с рэпером. Кроме Adidas, рабочие отношения с Вестом прекратили агентство талантов CAA, модный бренд Balenciaga. 24 октября кино- и телестудия MRC заявила, что откладывает завершенный документальный фильм, посвященный Ye, из-за его высказываний.