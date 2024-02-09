PACE — новая климатическая миссия NASA, изучающая микропланктон и аэрозоли из космоса

Спутник поможет ученым космического агентства оценить «здоровье» Мирового океана, изменения климата и качество воздуха.

Миссия PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) будет исследовать микроскопические растения и частицы, невидимые невооруженным глазом, находясь за сотни километров от Земли.

Фитопланктон играет жизненно важную роль в мировом океане (у NASA есть отдельное видео, рассказывающее о «микроскопических воинах, борющихся за моря») — эти микроскопические растения поглощают углекислый газ и производят кислород путем фотосинтеза. Именно их способность к «захвату» CO2, который нагревает планету, делает фитопланктон ключевым союзником в борьбе с изменением климата.

Планктон также — основа пищевой цепи Мирового океана, что делает его чрезвычайно важным для здоровья морских экосистем и рыболовства. Из десятка тысяч видов планктона можно выделить и потенциально вредные — например, те, что вызывают так называемые «красные приливы» (токсичное цветение водорослей).

PACE оснащен тремя приборами — оптическим спектрометром, который будет осуществлять наблюдения в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном спектрах (позволит ученым впервые из космоса различить виды фитопланктона по их уникальному цвету); и еще два поляриметра, которые будут изучать маленькие аэрозольные частицы в атмосфере, которые могут влиять на качество воздуха (например, дым от пожаров, пыль из пустынь, вулканический пепел и т.д.).

«Нам нужно действительно количественно определить, что там есть, например, какие типы аэрозолей существуют и откуда они происходят», — говорит Мэн Гао, руководитель отдела поляриметрических данных и программного обеспечения PACE.

Спутник PACE стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 8:30 по Киевскому времени. По плану миссия должна проработать в космосе 3 года.

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Источник: NASA