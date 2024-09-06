«Папочка, мы умрем?»: трейлер хоррора «Человек-волк» от режиссера «Апгрейд» и «Человек-невидимка»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания Blumhouse выпустила первый трейлер своего нового фильма «Человек-волк» из серии Universal Monsters. Лента обещает быть такой же напряженной, как и предыдущая работа режиссера Ли Уоннелла «Человек-невидимка».

В новом фильме главную роль исполняет Кристофер Эбботт. Он играет Блейка, жителя Сан-Франциско, который наследует отцовский дом в сельской местности Орегона после загадочного исчезновения отца. Чтобы наладить отношения с женой Шарлоттой (Джулия Гарнер), Блейк предлагает ей и дочери Джинджер (Матильда Ферт) провести время вместе в этом доме.

Сюжет набирает обороты, когда семья подвергается нападению неизвестного существа возле фермерского дома. Они вынуждены забаррикадироваться внутри, пока создание рыщет вокруг. Однако ситуация осложняется, когда Блейк начинает вести себя странно, превращаясь в нечто неузнаваемое.

В отличие от оригинального фильма 1941 года, который был преимущественно трагической и медленной мистической лентой, новая версия «Человека-волка» обещает больше напряжения и динамики. Уоннелл, который работал над сценарием вместе с Корбеттом Таком, Лорен Шукер Блум и Ребеккой Анджело, похоже, меняет подход к классической истории.

Фильм «Человек-волк» выйдет в кинотеатрах США 17 января 2025 года. Дата украинской премьеры еще неизвестна.

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Hillel IT School. Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних! Дізнатися більше

Напомним, недавно Paramount+ показал трейлер приквела классической ленты 1968 года «Ребенок Розмари» режиссера Романа Полански. В ней также сыграет Джулия Гарнер.

Источник: Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.