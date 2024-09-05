Продолжение сериала Netflix «Дамер»: жуткий трейлер раскрывает историю братьев Менендес

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Netflix презентовал первый полноценный трейлер сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес», который продолжает криминальную антологию после громкого успеха «Дамер».

Стриминговый гигант Netflix расширяет вселенную своих криминальных драм, представив трейлер нового сезона антологии «Монстры». На этот раз создатели сосредоточились на резонансном деле братьев Менендесов, которые в 1996 году убили своих родителей ради многомиллионного наследства.

Трейлер нового сериала поражает своей напряженностью и жесткостью. Зрители увидят строгое воспитание отца Хосе и эмоциональные признания братьев в совершении убийства. Старший брат Лайл предстает инициатором преступления, тогда как Эрик страдает от чувства вины.

В новом сезоне снялись Николас Александр Чавес (Лайл), Купер Кох (Эрик), Хавьер Бардем (Хосе) и Хлоя Севиньи (Китти). К актерскому составу также присоединились Ари Грейнор в роли адвоката Лесли Абрамсон, Лесли Гроссман как любовница психолога братьев, и Нейтан Лейн в роли журналиста Доминика Данна.

Трейлер

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Первый сезон антологии, посвященный серийному убийце Джеффри Дамеру, стал рекордсменом по просмотрам на Netflix и получил престижные награды. Эван Питерс получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мини-сериале, а Ниси Нэш получила «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.

Премьера «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» запланирована на 19 сентября 2024 года на платформе Netflix.

Источник: Gamesradar

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