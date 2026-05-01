Новости Кино 01.05.2026 comment views icon

Создатели оригинальной "Ведьмы из Блэр" войдут в команду ремейка после публичного скандала

София Шадрина

Творці оригінальної "Відьми з Блер" увійдуть до команди рімейку після публічного скандалу / Blair Witch

Lionsgate и Blumhouse услышали критику и привлекли создателей оригинальной «Ведьмы из Блэр» к работе над римейком, но лишь после того, как те публично выразили недовольство.

По данным The Hollywood Reporter, актеры Джошуа Леонард и Майкл С. Уильямс, которые снимались в культовом фильме 1999 года, станут исполнительными продюсерами новой версии. Вместе с ними в команду войдут режиссеры оригинала Эдуардо Санчес, Дэниел Майрик и Грег Гейл. Режиссером римейка остается Дилан Кларк, который переписывает сценарий Криса Томаса Девлина.

От обиды к сотрудничеству

Поворот примечателен, учитывая предысторию. Когда Lionsgate анонсировала римейк на CinemaCon 2024, ни один из авторов оригинала не был вовлечен в проект. Леонард отреагировал на своей странице в Instagram:

«25 лет неуважения от тех, кто положил в карман львиную долю доходов от НАШЕЙ работы».

Продакшн-дизайнер оригинала Бен Рок тогда же заметил, что ни один из сиквелов — ни «Книга теней: Ведьма из Блэр 2» (2000), ни продолжение 2016 года — не получили поддержки оригинальной команды, и оба провалились в прокате.


Легенда за $35 000

Оригинальный фильм сняли за $35 000, не считая маркетинга. Дебютировав на Sundance в январе 1999-го, он собрал $248 млн в мировом прокате, что в сегодняшних ценах составляет около $492 млн. Это один из самых прибыльных фильмов в истории кино в относительном измерении. Продюсерами ремейка выступают Джеймс Ван от Atomic Monster и Джейсон Блум от Blumhouse вместе с Роем Ли.

Привлечение оригинальной команды — очевидная попытка избежать ошибок предыдущих продолжений и предоставить новый фильм ту аутентичность, которой не хватало «Книге теней». Сработает ли этот подход — покажет прокат.

Источник: The Hollywood Reporter

