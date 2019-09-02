Париж тестирует «шумовые радары», которые будут штрафовать слишком громкие автомобили





Как известно, с 1 июля новые электромобили в ЕС обязаны издавать искусственный шум, предупреждающий пешеходов о своем приближении. Теперь же в отдельный районах Парижа, а также в пригороде Вильнёв-ле-Руа начали устанавливать «шумовые радары», определяющие уровень шума, издаваемый автомобилями. Система, разработанная компанией Bruitparif, состоит из четырёх микрофонов, определяющих источник звука, и камеры видеонаблюдения, которая соотносит его с конкретной машиной.

На текущий момент власти города установили только 40 устройств, в основном около баров в развлекательных местах Парижа, ещё 17 – возле крупных зданий. Они будут фиксировать слишком шумные автомобили и в конечном счёте штрафовать таких нарушителей, но пока они работают в тестовом режиме. В первую очередь важно проверить жизнеспособность этой технологии, поэтому в течение двух лет штрафовать за чрезмерный шум никого не будут.

Этой осенью местные власти намерены рассмотреть законопроект, который позволит чиновникам экспериментировать со штрафами за чрезмерный шум, издаваемый автомобилями. Это может побудить жителей как можно скорее переходить на электромобили.

Источник: Engadget