Начиная с 1 июля новые электромобили в ЕС обязаны издавать искусственный шум, предупреждающий пешеходов о своем приближении

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Со вчерашнего дня, 1 июля 2019 года, в Евросоюзе вступили в силу правила, предписывающие электромобилям издавать различимые звуки на скорости до 20 км/ч или при движении задним ходом. Нововведение направлено на повышение безопасности пешеходов, которые могут не услышать непривычно тихие на низких скоростях электромобили и выйти на пешеходный переход, не убедившись в отсутствии препятствий.

Правила распространяются на все новые электромобили и гибриды, которые будут анонсированы начиная со вчерашнего дня. При этом владельцам уже приобретенных электромобилей придется установить систему AVAS (Acoustic Vehicle Alert Systems) в срок до июля 2021 года. Предполагается, что устанавливать систему будут при посещении сервисных центров для текущего техобслуживания.





Практически все крупные автопроизводители уже демонстрировали подобные системы, а BMW даже привлекла для создания «фирменного звучания» известного кинокомпозитора Ханса Циммера.

Отметим, что аналогичный закон был принят и в США, он вступит в силу в 2020 году и будет применяться для всех электромобилей на скоростях до 30 км/ч.

Источник: The Verge