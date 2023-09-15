Пародия на запуск iPhone 15 – видео Bickerstaff о кефирной ложке будущего PRO MAX в цвете Golden Rose Deep

Креативное агентство Bickerstaff вдохновилось презентацией iPhone 15 и выпустило собственную версию Wonderlust – правда для обычной кефирной ложки бренда «ҐоКарпати».

Конечно, в презентации ее называют «инновационной и технологически усовершенствованной»:

«Она эргономично подходит под комочки ложкового кефира», — отмечают авторы разработки, украинская академия наук им. Г.О. Карпатского (а по факту маркетологи торговой марки «ҐоКарпати» и креативщики Bickerstaff).

На видео с пародийной презентацией выступает «CEO Научно-исследовательского института кефирной ложки украинской академии наук им. Г.О. Карпатского, Светлана Кук», которая рассказывает о четырех основных цветах ложки (Сильверстоун, Стардаст и СпейсГрей) и ее улучшенной версии PRO MAX в цвете Голден Роуз-Деп – на 10% больше и на 33% более мощной с обеспечением «еще большего удовольствия от потребления ».

Что интересно, такие технологически усовершенствованные кефирные ложки действительно доступны для предзаказа — хотя предложение лимитированное, и обладателями продукта станут лишь первые 100 счастливчиков.

Здесь невольно вспоминается подобная идея McDonald’s, которая в сотрудничестве с Tesla выпустила ложку для McFlurry в стиле Cybertruck за $4, и другой креатив Bickerstaff, которая месяц назад совместно со студией Andaction разработала анимационный ролик для «ҐоКарпати» «Сквозь миры. Ложковая история любви» с помощью Midjorney, Stable Defusion и Deforum.