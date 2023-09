Tesla в Китае в сотрудничестве с McDonald’s выпустила ложку для McFlurry в стиле Cybertruck, которую Маск изначально назвал фейком

Tesla и McDonald’s запускают в Китае «‎Cyber Spoon» — ложку для мороженого McFlurry за $4, вдохновленную Cybertruck. Правда, гендиректор автопроизводителя Илон Маск, похоже, не знал о такой рекламной акции и сначала обозвал ее фейком.

Согласно информации, размещенной на официальном аккаунте Tesla в Weibo в Китае, для продажи выпустят 50 000 «киберложек».

Маск тем временем в комментарии под сообщением поклонника Tesla Сойера Меррита о «Cyber Spoon» назвал эту новость «фейком».

NEWS: Tesla China has partnered up with McDonald’s to launch a Cyber Spoon for $4.

Only 50,000 units will be made. pic.twitter.com/4AaX1wKZQJ

