Новости WTF 07.09.2023 в 09:36

Tesla в Китае в сотрудничестве с McDonald’s выпустила ложку для McFlurry в стиле Cybertruck, которую Маск изначально назвал фейком

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Tesla и McDonald’s запускают в Китае «‎Cyber Spoon» — ложку для мороженого McFlurry за $4, вдохновленную Cybertruck. Правда, гендиректор автопроизводителя Илон Маск, похоже, не знал о такой рекламной акции и сначала обозвал ее фейком.

Согласно информации, размещенной на официальном аккаунте Tesla в Weibo в Китае, для продажи выпустят 50 000 «киберложек».

Маск тем временем в комментарии под сообщением поклонника Tesla Сойера Меррита о «Cyber Spoon» назвал эту новость «фейком».

Впрочем, Меррит разъяснил Илону, что информация взята из официальных социальных сетей автопроизводителя, на что миллиардер ответил:

«В таком случае я обязательно ее куплю!».

Tesla, несомненно, переместила Cybertruck в центр внимания в том, что касается запуска индивидуальных тематических товаров. Ранее автопроизводитель выпустил картонный домик для кошек в стиле футуристического электропикапа и домашнюю зарядку для электромобилей.

Cybertruck – один из самых ожидаемых продуктов Tesla, производство которого наконец-то стартовало в июле. В настоящее время на киберавтомобили оформлено более 1,9 млн предварительных заказов, хотя он и поступает с задержкой в два года.

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