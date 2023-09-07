Tesla в Китае в сотрудничестве с McDonald’s выпустила ложку для McFlurry в стиле Cybertruck, которую Маск изначально назвал фейком

Tesla и McDonald’s запускают в Китае «‎Cyber Spoon» — ложку для мороженого McFlurry за $4, вдохновленную Cybertruck. Правда, гендиректор автопроизводителя Илон Маск, похоже, не знал о такой рекламной акции и сначала обозвал ее фейком.

Согласно информации, размещенной на официальном аккаунте Tesla в Weibo в Китае, для продажи выпустят 50 000 «киберложек».

Маск тем временем в комментарии под сообщением поклонника Tesla Сойера Меррита о «Cyber Spoon» назвал эту новость «фейком».

NEWS: Tesla China has partnered up with McDonald’s to launch a Cyber Spoon for $4. Only 50,000 units will be made. pic.twitter.com/4AaX1wKZQJ — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 6, 2023

Впрочем, Меррит разъяснил Илону, что информация взята из официальных социальных сетей автопроизводителя, на что миллиардер ответил:

«В таком случае я обязательно ее куплю!».

Tesla, несомненно, переместила Cybertruck в центр внимания в том, что касается запуска индивидуальных тематических товаров. Ранее автопроизводитель выпустил картонный домик для кошек в стиле футуристического электропикапа и домашнюю зарядку для электромобилей.

Cybertruck – один из самых ожидаемых продуктов Tesla, производство которого наконец-то стартовало в июле. В настоящее время на киберавтомобили оформлено более 1,9 млн предварительных заказов, хотя он и поступает с задержкой в два года.