Amazon и MGM объявили дату мировой премьеры сиквела культовой пародии на «Звездные войны» 1987 года «Космические яйца» с оригинальным актерским составом.





Фильм должен выйти в прокат 23 апреля 2027 года. К своим ролям возвращаются Билл Пуллман в роли Лоуна Старра и Рик Моранис, сыгравший в оригинальной ленте Темного Шлема, Мел Брукс в образе Йогурта, которому на момент премьеры должно исполниться 101 год.

Кроме них в фильме сыграют Джордж Уайндер и Дафна Зунига, а также новые актеры, в частности Кеке Палмер, Льюис Пуллман и Энтони Карриган. Режиссером выступил Джош Гринбаум.

По словам инсайдера Джеффа Снайдера, скорее всего, новая пародия получит название «Космические яйца: Новый фильм». Несмотря на то, что с момента выхода оригинальной части прошло почти 40 лет и съемки сиквела выглядят несколько абсурдно, на самом деле сценаристам Бенджи Самиту, Дэну Эрнандесу и Джошу Гаду есть, где развернуться, ведь за это время киновселенная «Звездных войн», которые пародируют «Космические яйца», значительно расширилась, включая громкие провалы.





Собственно, намек на это появлялся в тизере, который вышел в прошлом году. В нем перечисляются многочисленные трилогии-приквелы и сиквелы и куча спин-оффов вроде «Войн клонов» и «Андора». В фильме также будут высмеивать популярные кинофраншизы из вселенной Marvel.

С другой стороны, «Космические яйца» остаются одной из любимых комедий для многих зрителей уже старшего поколения. Так что стоит ожидать, что премьера привлечет внимание, особенно учитывая то, что подавляющее большинство актеров увидят на экране впервый и в последний раз за много лет, как вот Рик Моранис, который в течение нескольких десятилетий отказывался от ролей и даже интервью, и вдруг вернулся к делу в сиквеле «Космических яиц».

Источник: World of Reel