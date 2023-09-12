Apple показала четыре iPhone 15 с USB-C (у Pro — титановая рамка!), Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 — главное из презентации

Сегодня Apple официально анонсирует iPhone 15 (вероятнее всего, обновление прошлогодней серии iPhone 14 получит следующий по порядку номер, 15) — большая презентация под названием Wonderlust стартует в Купертино в 20:00 по киевскому времени. Как всегда, мероприятие будет транслироваться вживую, так что желающие смогут следить за анонсами со сцены театра имени Стива Джобса в кампусе Apple Park в реальном времени.

Итоги презентации «Wonderlust» — что показала Apple

Новые Apple Watch — Series 9 на чипе S9 (на 50% быстрее, чем S8 в Series 8), экран с адаптивной яркостью от 1 до 2000 нит (вдвое ярче, чем у предшественника) и новый жест Double Tap (двойное сжатие указательного пальца с большим) для управления звонками, музыкой и другими функциями. Также многие новые ремешки (кожаные, как и ожидалось, заменят новые модели из специального, более экологичного материала), в частности от Nike и Hermès. Уже можно предзаказать в США от $399 (GPS) или $499 (GPS + LTE). Старт продаж в США — 22 сентября.

на чипе S9 (на 50% быстрее, чем S8 в Series 8), экран с адаптивной яркостью от 1 до 2000 нит (вдвое ярче, чем у предшественника) и новый жест Double Tap (двойное сжатие указательного пальца с большим) для управления звонками, музыкой и другими функциями. Также многие новые ремешки (кожаные, как и ожидалось, заменят новые модели из специального, более экологичного материала), в частности от Nike и Hermès. Уже можно предзаказать в США от $399 (GPS) или $499 (GPS + LTE). Старт продаж в США 22 сентября. Защищенные Watch Ultra 2 — новое поколение защищенных часов Apple для спортсменов и любителей экстрима тоже перешло на чип S9, но имеет несколько дополнительных преимуществ: экран с повышенной яркостью 3000 нит и специальный детализированный циферблат с поддержкой ничего режима, автономность до 36 часов в обычном режиме (до 72 часов в энергосберегающем). Цена в США — от $799 (GPS + LTE). Уже можно заказать в США, а фактические продажи стартуют с 22 сентября.

— новое поколение защищенных часов Apple для спортсменов и любителей экстрима тоже перешло на чип S9, но имеет несколько дополнительных преимуществ: экран с повышенной яркостью 3000 нит и специальный детализированный циферблат с поддержкой ничего режима, автономность до 36 часов в обычном режиме (до 72 часов в энергосберегающем). Цена в США — от $799 (GPS + LTE). Уже можно заказать в США, а фактические продажи стартуют с 22 сентября. iPhone 15 та 15 Plus — базовые модели с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. Теперь с «динамическим островком» и USB-C вместо Lightning, использовавшегося в iPhone с 2012 года. Также базовые модели получили экраны с максимальной яркостью до 2000 нит и поддержкой Dolby Vision. Цены остались на прошлогоднем уровне: от $799 за iPhone 15, в то время как Plus-версия стартует от $899. Предзаказ откроется 15 сентября, а продажи стартуют 22 сентября.

— базовые модели с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. Теперь с «динамическим островком» и USB-C вместо Lightning, использовавшегося в iPhone с 2012 года. Также базовые модели получили экраны с максимальной яркостью до 2000 нит и поддержкой Dolby Vision. Цены остались на прошлогоднем уровне: от $799 за iPhone 15, в то время как Plus-версия стартует от $899. Предзаказ откроется 15 сентября, а продажи стартуют 22 сентября. iPhone 15 Pro та 15 Pro Max — Pro-версии с экранами 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, которые Apple называет «самыми легкими, лучшими и наиболее Pro за всю историю линейки». Среди ключевых особенностей — более крепкая рамка из титана вместо стали, тончайшие рамки вокруг экрана, обновленная внутренняя компоновка, которая облегчит ремонт, топовый 3-нм процессор A17 Pro с поддержкой трассировки лучей и игр с графикой уровня консолей (на Pro-версиях выйдут нативные порты Creed Mirage, Resident Evil Village и римейк Resident Evil 4), USB-C с поддержкой USB3 и пропускной способностью до 10 Гбит/с, кнопка «Действие» с настройкой различных функций и команд вместо переключателя режима звука/тишины и улучшенная система основной камеры ( 48 Мп основная + 12 Мп сверхширокоугольная + 12 Мп телефото) с оптическим зумом х5, возможностью записывать видео 4К 60 к/с в ProRes и 3D-видео для Vision Pro. Цена Pro-версий также не изменилась в предыдущее поколение: от $999 и $1199 за iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max соответственно. В США предварительные заказы откроются 15 сентября, а продажи – 22 сентября.

— Pro-версии с экранами 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, которые Apple называет «самыми легкими, лучшими и наиболее Pro за всю историю линейки». Среди ключевых особенностей — более крепкая рамка из титана вместо стали, тончайшие рамки вокруг экрана, обновленная внутренняя компоновка, которая облегчит ремонт, топовый 3-нм процессор A17 Pro с поддержкой трассировки лучей и игр с графикой уровня консолей (на Pro-версиях выйдут нативные порты Creed Mirage, Resident Evil Village и римейк Resident Evil 4), USB-C с поддержкой USB3 и пропускной способностью до 10 Гбит/с, кнопка «Действие» с настройкой различных функций и команд вместо переключателя режима звука/тишины и улучшенная система основной камеры ( 48 Мп основная + 12 Мп сверхширокоугольная + 12 Мп телефото) с оптическим зумом х5, возможностью записывать видео 4К 60 к/с в ProRes и 3D-видео для Vision Pro. Цена Pro-версий также не изменилась в предыдущее поколение: от $999 и $1199 за iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max соответственно. В США предварительные заказы откроются 15 сентября, а продажи – 22 сентября. Даты релиза новых версий ОС — iOS 17 (18 сентября), iPadOS 17 (18 сентября), watchOS 10 (18 сентября), tvOS 17 (18 сентября), macOS 14 Sonoma (26 сентября).

Запись трансляции презентации Apple «Wonderlust»

По традиции Apple будет транслировать презентацию новых продуктов на сайте компании, приложении Apple TV, а также на YouTube. Ниже добавляем окно проигрывателя с официальной трансляцией на YouTube (на английском), чтобы желающие могли следить за анонсами непосредственно в этом сообщении.

Программа минимум на сегодня

iPhone 15 с USB-C (с 2012 года iPhone оснащались проприетарным разъемом Lightning) — в общем ожидается четыре модели взамен iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Умные часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2

Обновленные наушники AirPods Pro с USB-C

Дата релиза новых версий ОС — iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 Sonoma и tvOS 17

Чего ожидать от iPhone 15, кроме повышения цены (по слухам, от $100 до $300), и от сегодняшней презентации Apple — мы подробно рассказывали ранее в отдельных материалах на сайте.

О самых интересных новинках из сегодняшней презентации Apple мы обязательно подробно расскажем в отдельных материалах. Не переключайтесь и следите за обновлением материалов на сайте.