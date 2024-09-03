Партнер Facebook и Google хвастался, что прослушивает пользователей для таргета рекламы

После утечки информации Google начала удалять все следы сотрудничества, тогда как Facebook анонсировал проверку.

Как сообщает 404 Media, компания Cox Media Group (CMG) представила своим клиентам-рекламщикам инструмент, который якобы позволяет «прослушивать» пользователей соцсетей через микрофон и анализировать с помощью ИИ, какую рекламу на них нацеливать.

«Рекламодатели могут сочетать эти голосовые данные с данными о поведении, чтобы нацелить рекламу на заинтересованных потребителей».

В слайд-шоу на презентации CMG приводила в пример соцсети Facebook, Google и Amazon, которые якобы являются партнерами ее службы «Active Listening».

После того как журналисты обратились к Google за комментарием, компания быстро удалила упоминания о CMG из своей «Партнерской программы», тогда как Meta объявила, что проверит, не нарушает ли ее партнер условия обслуживания. Представитель Amazon тем временем заявил, что рекламный отдел компании «никогда не работал с CMG над этой программой и не планирует этого делать».

Последняя утечка — лишь одно из ряда сообщений о работе теневого сервиса CMG. В декабре прошлого года 404 Media заметил, что компания хвасталась технологией в подкасте. Ну и собственно сама информация о прослушивании для таргетинга рекламы не нова — и мы сами часто видим результат работы инструмента в собственной ленте.

За услугу CMG взимает от $100 в день — для таргетинга людей в радиусе 15 км и более.

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CMG не предоставила комментариев на запросы журналистов Gizmodo и Futurism, однако учитывая то, что презентация сохранена в архиве, компании будет трудно отрицать, что она получала деньги за прослушивание пользователей. В США большинство штатов придерживаются законодательства, которое ограничивает возможность записывать человека без его явного ведома.

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