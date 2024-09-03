Новости WTF 03.09.2024 в 13:34 comment views icon

Партнер Facebook и Google хвастался, что прослушивает пользователей для таргета рекламы

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Партнер Facebook и Google хвастался, что прослушивает пользователей для таргета рекламы

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После утечки информации Google начала удалять все следы сотрудничества, тогда как Facebook анонсировал проверку.

Как сообщает 404 Media, компания Cox Media Group (CMG) представила своим клиентам-рекламщикам инструмент, который якобы позволяет «прослушивать» пользователей соцсетей через микрофон и анализировать с помощью ИИ, какую рекламу на них нацеливать.

«Рекламодатели могут сочетать эти голосовые данные с данными о поведении, чтобы нацелить рекламу на заинтересованных потребителей».

В слайд-шоу на презентации CMG приводила в пример соцсети Facebook, Google и Amazon, которые якобы являются партнерами ее службы «Active Listening».

Партнер Facebook і Google хвалився, що прослуховує користувачів через мікрофон для таргету реклами

После того как журналисты обратились к Google за комментарием, компания быстро удалила упоминания о CMG из своей «Партнерской программы», тогда как Meta объявила, что проверит, не нарушает ли ее партнер условия обслуживания. Представитель Amazon тем временем заявил, что рекламный отдел компании «никогда не работал с CMG над этой программой и не планирует этого делать».

Последняя утечка — лишь одно из ряда сообщений о работе теневого сервиса CMG. В декабре прошлого года 404 Media заметил, что компания хвасталась технологией в подкасте. Ну и собственно сама информация о прослушивании для таргетинга рекламы не нова — и мы сами часто видим результат работы инструмента в собственной ленте.

За услугу CMG взимает от $100 в день — для таргетинга людей в радиусе 15 км и более.

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CMG не предоставила комментариев на запросы журналистов Gizmodo и Futurism, однако учитывая то, что презентация сохранена в архиве, компании будет трудно отрицать, что она получала деньги за прослушивание пользователей. В США большинство штатов придерживаются законодательства, которое ограничивает возможность записывать человека без его явного ведома.

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