Патент Zeiss дает представление о конструкции «пятерной» камеры Nokia 10 (+ концептуальное видео трехмерной модели смартфона)

Как мы уже сообщали на прошлой неделе, компания HMD Global может выпустить смартфон Nokia, главной отличительной особенностью которого станет «пятерная» система камер. На прошлой неделе мы публиковали схематические изображения потенциальной новинки, которая в западной прессе проходит под названием Nokia 10. Теперь же появились эскизы из патента ZEISS, которые проливают свет на то, каким образом может быть устроена столь необычная камера.

Как говорится в описании патента, технология подразумевает применение массива пяти дополнительных объективов (№7 на рисунке) с разным фокусным расстоянием, размещенных на вращающемся основании (10) между сенсором (9) и обычным объективом с фиксированным фокусным расстоянием (6). На практике это позволит быстро менять оптику в зависимости от сценария съемки. Сама по себе идея не нова, подобные моторизированные конструкции применяются в кинематографе и микроскопии. Если же говорить о рынке смартфонов, то есть немало производителей аксессуаров, которые предлагают сменные объективы для той или иной модели. Впрочем, подобной мультикамерной конструкции, да еще и интегрированной в корпус устройства – такого еще не было.

По словам автора эскизов, моторизированная установка помещена внутрь блока камеры, то есть снаружи перемещение этих самых дополнительных объективов не будет заметно. При этом сообщается, что Nokia 10 также получит дополнительную камеру, расположенную в самой верхней части модуля, но какова будет его роль (более широкое поле зрение, эффект боке и т.д.) – пока неясно.

Между тем, Concept Creator, специализирующийся на создании реалистичных рендеров грядущих смартфонов, поделился концептуальным видео, на котором можно увидеть трехмерную модель Nokia 10. Не факт, что устройство будет выглядеть именно так, да и само его существования пока под большим вопросом, но в целом дизайн близок к знаменитому камерофону Lumia 1020.

Источник: gsmarena и Concept Creator