Nokia делает смартфон с блоком из пяти камер?

Компания HMD Global пока даже не представила флагманский смартфон Nokia 9, его анонс ожидается только на грядущей выставке MWC 2018. А в сети уже начали появляться данные о модели, которая придет на смену Nokia 9. Некоторые тематические источники называют потенциальное устройство Nokia 10.

На этой неделе в сети появилось схематическое изображение, которое подтверждает более ранние слухи о необычном смартфоне Nokia, оснащенном основной камерой из пяти (!!!) фотомодулей. Конечно, за достоверность информации никто не ручается, но это справедливо для всех без исключения слухов, а этот слух явно достоин упоминания.

Как бы там ни было, схематическое изображений демонстрирует блок на задней панели, наподобие того, что был у модели Lumia 1020. В этом блоке якобы собраны пять фотомодулей, светодиодная вспышка и еще один элемент, предназначение которого пока неизвестно. Есть догадка, что это может быть лазерный помощник автофокуса.

Также на изображении задней панели можно увидеть сканер отпечатков пальцев.

Пока что абсолютно неясно, насколько реальна возможность выпуска подобной модели Nokia в будущем и для чего вообще может понадобиться целых пять камер. Но если HMD Global решится на выпуск подобной модели, то можно быть уверенным, что без оптики и технологий Zeiss здесь не обойдется. Тем более, что ранее HMD Global ясно дала понять, что в возрождении бренда делает большую ставку на сотрудничество с Zeiss.

Источник: gizmochina