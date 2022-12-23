Patriot – один из пяти пунктов в «рождественском списке» Подоляка. Получит ли Украина ATACMS и другое современное оружие? Мнение The Washington Post.

В твите под заголовком «Мой рождественский список желаний», опубликованном 9 декабря, перед объявлением о новом пакете военной помощи от США на сумму $1,85 млрд, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк собрал пять наиболее желанных и необходимых видов вооружений, которые могут существенно помочь Украине. Четвертый пункт, система ПВО/ПРО Patriot, уже включена в этот пакет помощи.

My Christmas wishlist: 1. Leopards

2. Marders

3. Abrams

4. Patriots

5. ATACMS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 9, 2022

Обозреватели The Washington Post Карен ДеЯнг и Мисси Райан совместно с коллегами Джоном Хадсоном и Лавдей Моррис из Берлина размышляют о том, получит ли Украина вооружение из списка Подоляка, насколько сильна в США поддержка Украины и как далеко она может зайти, а также о том, как в Америке видят завершение российско-украинской войны. Рассмотрим, что они говорят о пунктах списка по порядку, а также некоторые выводы и комментарии экспертов, приводимые в статье.

1. Leopards

Журналисты WP оценивают предоставление танков Leopard как маловероятное в краткосрочной перспективе. В Германии вновь повторили слова о нежелании поставлять танки до тех пор, пока Соединенные Штаты не сделают это первыми. В то же время одним из приоритетов Германии является «поддерживать Украину настолько, насколько мы можем, — об этом заявил журналистам в среду в Берлине официальный представитель правительства Штеффан Хебестрайт. — Второй приоритет – удержать НАТО от прямого конфликта с Россией. В-третьих, Германия не пойдет [на поставки танков] в одиночку. Дело в том, что на сегодняшний день в Украину не поставлен ни один основной боевой танк западного производства».

Добавим, что помимо Германии танки Leopard актуального второго поколения эксплуатируют, производят и модернизируют многие страны Европы – его можно считать «народным» европейским танком. Впрочем, другие страны оглядываются на Германию в этом вопросе и не будут поставлять танки без ее одобрения. Поставки «Леопардов» выглядят более выгодными для Украины по сравнению с американскими «Абрамсами»: их легче ремонтировать в Европе, транспортировать и снабжать топливом. С другой стороны, танки Abrams уже закупила Польша (возможно, чтобы меньше зависеть от Германии, с которой у нее наметились разногласия по многим вопросам).

2. Marders

Такого же мнения обозреватели придерживаются и по поводу БМП Marders, хотя упомянули о них наряду с Leopard без какого-либо отдельного анализа.

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Можно лишь сделать вывод о том, что отношение Германии к танкам распространяется и на современные боевые машины пехоты – до сих пор в Украину поставлялись лишь легкие образцы пехотной механизации или советские БМП.

3. Abrams

По мнению Washington Post, невелики шансы Украины и на получение танков Abrams. По сведениям издания, представители министерства обороны США заявили, что у Украины уже достаточно танков, и что американские M1 Abrams слишком сложны в обслуживании и сложны в эксплуатации.

Можно предположить, что приоритетность поставок именно европейских танков в Украину понимают и в США, и желали бы именно такого развития событий в будущем. Однако, как было сказано выше, дело упирается в позицию Германии, которая, в свою очередь, смотрит на США и не хочет поставлять танки первой, формируя замкнутый круг.

5. ATACMS

Официальные лица Украины утверждают, что единственный способ остановить российскую воздушную атаку – нанести удар по месту ее начала.

«[Речь идет о] комбинированных ударах по стационарным объектам противника, в первую очередь по аэродромам базирования российской ударной авиации, районам стартовых позиций баллистических и крылатых ракет», — заявил заместитель председателя СНБ Украины Михаил Забродский.

В статье для государственного информационного агентства «Укринформ» он указал, что для этого Украине нужны ракеты большой дальности ATACMS.

Отвечая на вопрос о ракетах, которые позволили бы ВСУ поражать цели на территории России на совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским, прибывшим в США с визитом, президент Байден отметил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО в поддержку Украины.

Американские журналисты делают вывод о неудачной попытке Зеленского получить ATACMS в краткосрочной перспективе.

Поставка Patriot

Новые системы вооружений, поставленные США и союзниками, в частности современная система ПВО «Пэтриот», помогут противостоять продолжающимся российским авиаударам по украинской инфраструктуре, из-за которых “большая часть страны осталась в темноте и без тепла с наступлением зимы” (слова WT, предлагаем самостоятельно оценить их соответствие реальности). По словам официальных лиц Украины и США, Patriot призван обеспечить «многоуровневую» защиту от ударов российских крылатых и баллистических ракет.

«Это не комплексное решение противовоздушной обороны для Украины», — сказал один из представителей Пентагона. «Это еще один шаг из многих шагов, которые мы предприняли. … С этой одной батареей [Patriot] мы предложим огромные возможности, но Соединенные Штаты и их союзники все еще будут работать над усилением противовоздушной обороны Украины».

Взгляд на развитие событий

В целом американские официальные и эксперты лица взвешенно оценивают ход переговоров о военной помощи, перспективу эскалации конфликта, возможность переговоров и намерения агрессора.

«Это была возможность для Байдена и Зеленского серьезно поговорить о том, куда мы идем… не говоря при этом [Зеленскому], что делать… чтобы убедиться, что мы согласованы в общих целях и понимаем друг друга» – описал переговоры Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, а ныне президент Чикагского совета по глобальным делам. – Байден по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации. Зеленский хочет дать понять, что ему нужна эта постоянная поддержка, которую, откровенно говоря, могут предоставить только Соединенные Штаты». «Русские хотят прекращения огня со временем для обновления, перегруппировки и обучения новых сил», — считает Лиана Фикс, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе. «Россия пытается выиграть время» после неудачного сопротивления украинскому контрнаступлению, позволившему освободить значительную часть оккупированных территорий.

В качестве вывода можно сказать, что в США всё понимают, но предпочитают действовать крайне осторожно и контролировать ситуацию. Как уже показала практика с другими видами вооружений, такими, как системы HIMARS, к опасениям США и непредоставлению некоторых видов оружия можно относиться со сдержанным оптимизмом. Вызывает сожаление тот факт, что отсрочка с их предоставлением затягивает ход войны.