Паветта и Дани из «Ведьмака» неожиданным образом оказались в Duolingo

«Ведьмак», или The Witcher, вышел далеко за пределы серии книг и игр: есть сериал Netflix, официальная манга, аниме, настольная игра и даже кулинарная книга, но сейчас он появился даже в программе для изучения языков Duolingo. Пользователь Reddit GeraltAndYennefer заметил один из вопросов в курсе финского. Duolingo требует перевода фразы: «Невеста это женщина, а жених это еж». «Это ссылка на «Ведьмака?», — спросил пользователь Reddit.

В Duolingo подтвердили сайту IGN подтвердил, что это действительно глубокий реверанс к любимому фэнтези, в частности к рассказу Сапковского «Вопрос цены». Его сюжет был адаптирован для Netflix в четвертом эпизоде первого сезона сериала.

Главный герой «Ведьмака» Геральт из Ривии посещает банкет, организованный королевой Каланте из Цинтры, которая более знакома многим как бабушка Цири. Цирилла еще тогда не родилась — в рассказе речь идет именно о романе ее родителей.

Многие кандидаты отправились в Цинтру, чтобы попытаться завоевать руку принцессы Паветты, матери Цири, но из-за сложной череды событий Паветта выбирает рыцаря в маске Дани. Однако на Дани лежит проклятие, которое фактически превращает его в ежа. Но Геральт спасает ситуацию, и принцесса и еж обручились, откуда и ссылка на Duolingo.

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«Duolingo известна странными и забавными предложениями в наших курсах, но за ними есть настоящая учебная ценность. Иногда мы намеренно вставляем в наш контент упоминания об аниме, играх или другой поп-культуре, чтобы помочь связать изучение языка с пристрастиями и интересами людей», — сказал IGN представитель Duolingo.