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PayPal увольняет сотрудников, чтобы снизить расходы

PayPal увольняет сотрудников, чтобы снизить расходы

По данным Bloomberg, на этой неделе компания PayPal уволила сотрудников отдела управления рисками и операциями. Это последнее из серии увольнений в компании — и оно вряд ли будет последним. Сообщается, что компания также недавно сократила количество сотрудников в Чикаго, Омахе, Небраске и Чандлере, штат Аризона. Кроме того, ранее говорилось о намерении уволить 80 человек, работающих в штаб-квартире PayPal в Сан-Хосе, Калифорния.

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Компания утвердила планы по стратегическому сокращению штата сотрудников в 2020 году. Однако новые увольнения произошли после того, как PayPal показала признаки замедления роста. В первом квартале года переводы в рамках платформы выросли на 15% – до $323 млрд. Это стало наименьшим приростом за последние 5 лет. Причиной тому мог стать дефицит некоторых товаров из-за глобального кризиса цепочки поставок, а также тот факт, что люди вернулись к покупкам в магазинах после ослабления карантинных ограничений.

PayPal потратила $100 млн долларов на выходное пособие и другие расходы, связанные с сокращением рабочих мест, и рассчитывает потратить еще больше. Однако в долгосрочной перспективе реструктуризация сэкономит компании $260 млн в год.

PayPal — лишь одна из многих технологических компаний, которые сокращают численность персонала или замораживают найм сотрудников из-за экономического спада. Microsoft, Meta и NVIDIA намерены ограничить найм сотрудников из-за падения цен на акции и замедления роста продаж и доходов. Uber и Lyft также сокращают найм сотрудников в рамках своих мер по сокращению расходов.

Обновлено: PayPal в Украине — теперь полноценно (ну, почти)

Источник: Engadget


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