Pepsi впервые за 15 лет сменила логотип — теперь бренд делает ставку на концепцию Zero Sugar

Газированные напитки с новым логотипом будут продаваться уже этой осенью в Северной Америке, и с 2024 года – в остальном мире.

Основные цвета изменили на черный и темно-синий, а в центре разместили красно-бело-синий глобус. Сама надпись «Pepsi» получила новый шрифт и вернулась в центр круга – там, где она находилась в 1980-1990 годах.

Однако новый логотип – это что угодно, но не просто ностальгическая игра. Он создан, чтобы устранить ассоциацию Pepsi с сахаром, поскольку черный — это тот же цвет, который обозначал линейку Zero Sugar, и именно на ней компания планирует сделать основной акцент.

«Многие люди даже не замечают присутствия черного цвета. Это продуманный цвет, который мы добавили в Pepsi Zero Sugar – то, что будет ведущим брендом, используемым в маркетинге», — говорит Тод Каплан, директор по маркетингу Pepsi.

Доход Pepsi растет, но это связано в основном с повышением цены на газировку, а не с расширением охвата. Между тем, компания начала что-то вроде войны с сахаром, поскольку потребители стремятся употреблять его меньше. Согласно исследованию, 30% представителей поколения Z утверждают, что вообще отказались от сахара.

Однако на стадии проектирования эта стратегия была не столь очевидна. Мауро Порчини, вице-президент и главный дизайнер Pepsi, рассматривал для нового бренда десяток логотипов – и только один не был синим.

«Мы разработали прототипы банок, и я положил их на свой стол. На каждой встрече в течение месяцев они были передо мной. Мы поняли, что людям понравилась эта концепция из-за контраста», — говорит Порчини.

Pepsi — это действительно бренд, который отвечает требованиям времени и отражал новое поколение потребителей. 1998 год принял блестящий, яркий оптимизм Y2K, 2008 – плоские, приглушенные цвета, которые так нравились миллениалам, а 2023 – приносит смелую цифровую анимацию, которая сочетает графику и фотографию, буквальность и абстракцию, и превращает почти любой новый элемент в сотрудничество бренда с логотипом Pepsi.

Ожидается, что логотип будет легко менять дизайн в зависимости от контекста – например, во время бейсбольного матча на круг в центре можно добавить сшитые швы, чтобы имитировать мяч. Но в других контекстах, таких как ресторанное обслуживание, Pepsi будет использовать реальные фотофоны.

Источник: fastcompany