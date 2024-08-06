«Перепустка 2.0» от Минобороны: в Украине создают новую систему контроля за авто

Кабмин принял распоряжение, которое предусматривает создание новых и усовершенствование существующих информационно-коммуникационных систем для Минобороны.

Согласно планам, изложенным в Приоритетных направлениях цифровой трансформации Украины на 2024-2026 годы, которые просмотрело издание Судебно-юридическая газета, предусмотрено в частности создание системы контроля за транспортными средствами «Перепустка 2.0» — пока без подробностей. Среди прочих планов:

Создание информационно-коммуникационной системы управления электронной очередью в ТЦК.

Модернизация Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов — в частности запуск цифрового инструмента, который обеспечит предоставление электронных услуг и сервисов (например, подача в электронном виде заявления на получение статуса УБД).

Модернизация информационно-коммуникационной системы распознавания объектов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Создание информационно-коммуникационной системы по ведению учета правонарушений в Вооруженных Силах.

Создание информационно-коммуникационной системы «Орнамент», предназначенной для обеспечения электронного взаимодействия между информационно-коммуникационными системами Минобороны и других государственных органов.

Создание информационно-коммуникационной системы «Брама», предназначенной для обеспечения идентификации и аутентификации пользователей в информационно-коммуникационных системах, владельцем которых является Минобороны.

Модернизация информационно-коммуникационной системы программного продукта «Коровай»

Планы цифровой трансформации включают и запуск системы для учета мест временного проживания ВПЛ; модернизацию Единого государственного демографического реестра и Национальной системы биометрической верификации и тому подобное. ЦИК тем временем поручили создать автоматизированную информационно-аналитическую систему, которая автоматизирует избирательные процедуры во время проведения выборов.