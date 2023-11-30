«Перезагрузка» Unity — начали с увольнения 265 рабочих и расформирования студии Weta, на которую 2 года назад потратили более $1,6 млрд.

Unity Software увольняет 3,8 процента своей рабочей силы и разрывает связи с VFX-компанией Weta (основанную режиссером Питером Джексоном), на которую 2 года назад потратила более $1,6 млрд, в рамках «перезагрузки»

Эта новость стала следствием серьезной турбулентности в компании после того, как она ввела, а затем частично отменила противоречивую плату за использование своего игрового движителя и извинилась. В прошлом месяце Джон Ричителло ушел в отставку с поста президента и генерального директора компании после девяти лет на этом посту.

Около 265 сотрудников будут уволены, что связано с соглашением о предоставлении профессиональных услуг, заключенным компанией Unity в рамках покупки технологического и инженерного подразделения Weta Digital в 2021 году, передает Engadget. У сотрудников будет только неделя, чтобы закончить свои дела.

Unity закроет офисы в 14 городах, таких как Берлин и Сингапур, а также сократит свои офисы в Сан-Франциско и Белльвью, штат Вашингтон. Компания также больше не будет требовать, чтобы сотрудники работали в офисах три дня в неделю.

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После приобретения со стороны Unity Weta FX отделилась в новую отдельную компанию. В Unity перешли инженеры Weta вместе с инструментами, платформой данных Weta, библиотекой активов и т.д.

Unity сохранит право собственности на технологию, приобретенную у Weta в декабре 2021 года, и будет оценивать лучший способ расширить свои предложения с помощью этой технологии со временем.

В 2023 году Unity втрое сократила штат, пытаясь снизить расходы. Генеральный директор Джон Ричителло, принявший на себя большую часть критики, ушел в отставку в прошлом месяце и был заменен бывшим президентом IBM Джеймсом Уайтхерстом, исполняющим обязанности временного генерального директора. Одновременно компания не забывает об анонсах, в частности, недавно выпустила Muse AI — искусственный интеллект, призванный упростить разработку игр.