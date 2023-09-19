Unity после критики представила новый план монетизации, который «не затронет более 90% разработчиков»

Столкнувшись со шквалом критики, угрозами перейти на альтернативные движки и даже угрозами физической расправы, Unity извинилась за новую спорную схему ценообразования и пообещала внести в нее изменения. Теперь на общем собрании сотрудников руководство компании поделилось сведениями об очередных изменениях. Отмечается, что компания отказывается от основных аспектов спорного повышения цен и сейчас рассматривает изменения, включая ограничение потенциальных комиссий.

Согласно предварительному новому плану, Unity ограничит комиссию на уровне 4% от дохода от игры для клиентов, зарабатывающих более $1 млн. Вместе с тем подсчет установок игр для определения порогового значения не будет иметь обратной силы.

Исполнительный директор Unity Марк Уиттен сказал, что компания пока не объявила о последних изменениях, поскольку руководство все еще обсуждает их с партнерами. Потому компания не спешит с анонсом, чтобы не допустить коммуникационного провала, как это было на прошлой неделе. Уиттен также прокомментировал один из спорных моментов ценовой политики ─ отслеживание установок. Изначально Unity хотела сама отслеживать все установки, но теперь согласна на то, чтобы клиенты сообщали данные.

На встрече Рикчителло подчеркнул, что новая политика призвана обеспечить больший доход от крупнейших клиентов компании. При этом якобы она не затронет более 90% пользователей Unity.

Сотрудники также поинтересовались, как компания намерена восстанавливать доверие к себе. Руководство заявило, что компании придется «показывать, а не рассказывать» и предстоит более тщательно относиться к будущим коммуникациям.

Источник: bloomberg