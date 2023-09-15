Скандал Unity — разработчики «бунтуют», сотрудники увольняются, компания закрывает офисы из-за угроз расправы

На днях компания Unity сообщила о внедрении платы за каждую установку игры, созданную на базе ее движка Unity Engine. В зависимости от ряда условий, размер комиссии Unity Runtime Fee может составлять от $0,005 до $0,20 (в дополнение к ежегодной плате за подписку). При этом наибольшую комиссию предстоит платить небольшим студиям и независимым разработчикам, чьи проекты зачастую не могут похвастаться большими продажами и высокими ценами.

Такой шаг Unity вызвал критику со стороны сообщества разработчиков. Разработчики обратились к компании с призывом пересмотреть свое решение, поскольку изменения могут поставить под угрозу и без того небольшую прибыль инди-игр. Разработчики обеспокоены тем, что Unity внедрила эти изменения в одностороннем порядке, нарушив доверие и практически не оставив разработчикам времени на подготовку к изменениям и потенциальным расходам. Также высказывались предположения, что этот шаг может вынудить индии-разработчиков перейти на другие движки.

As a unity employee until this morning, I assure you we fought like hell against this, brought up all the points everyone has, were told answers were coming, and then the announcement went out without warning. Those of us who care are out — more resignations coming end of week. — Jono Forbes (@jonoforbes) September 13, 2023

Такие изменения в ценообразовании пришлись не по душе не только разработчикам, но и многим сотрудникам компании. В X (ранее Twitter) появилось сообщение одного из уже бывших сотрудников Unity. Пользователь @jonoforbes написал, что сотрудники боролись против данного нововведения и высказывали вопросы по этому поводу. Им обещали предоставить ответы, но вместо этого без какого-либо предупреждения вышел анонс нового ценообразования.

«Те из нас, кому не все равно, ушли ─ в конце недели ожидается еще больше отставок», ─ добавил он.

Скандал с Unity вышел на новый уровень, когда недовольные новым ценообразованием лица начали угрожать компании. Unity отменила встречу в мэрии из-за реальных угроз смерти. По данным Bloomberg, генеральный директор Unity Джон Рикчителло должен был выступить перед сотрудниками в четверг утром, но собрание всей компании было отменено, а два офиса Unity были закрыты из-за предполагаемых угроз.

Добавим, Рикчителло является противоречивой фигурой в игровой отрасли. Он был генеральным директором Electronic Arts, когда в FIFA 09 была добавлена спорная монетизация лутбоксов. Также он попал в скандал, когда назвал разработчиков «гребаными идиотами» из-за нежелания внедрять схемы монетизации на ранних этапах процесса разработки. И еще он запомнился своим предложением взимать с игроков Battlefield доллар за перезарядку оружия, высказанным во время разговора с акционерами.

Источник: The Verge