Новости IT-бизнес 15.09.2023 в 14:50

Скандал Unity — разработчики «бунтуют», сотрудники увольняются, компания закрывает офисы из-за угроз расправы

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На днях компания Unity сообщила о внедрении платы за каждую установку игры, созданную на базе ее движка Unity Engine. В зависимости от ряда условий, размер комиссии Unity Runtime Fee может составлять от $0,005 до $0,20 (в дополнение к ежегодной плате за подписку). При этом наибольшую комиссию предстоит платить небольшим студиям и независимым разработчикам, чьи проекты зачастую не могут похвастаться большими продажами и высокими ценами.

Такой шаг Unity вызвал критику со стороны сообщества разработчиков. Разработчики обратились к компании с призывом пересмотреть свое решение, поскольку изменения могут поставить под угрозу и без того небольшую прибыль инди-игр. Разработчики обеспокоены тем, что Unity внедрила эти изменения в одностороннем порядке, нарушив доверие и практически не оставив разработчикам времени на подготовку к изменениям и потенциальным расходам. Также высказывались предположения, что этот шаг может вынудить индии-разработчиков перейти на другие движки.

Такие изменения в ценообразовании пришлись не по душе не только разработчикам, но и многим сотрудникам компании. В X (ранее Twitter) появилось сообщение одного из уже бывших сотрудников Unity. Пользователь @jonoforbes написал, что сотрудники боролись против данного нововведения и высказывали вопросы по этому поводу. Им обещали предоставить ответы, но вместо этого без какого-либо предупреждения вышел анонс нового ценообразования.

«Те из нас, кому не все равно, ушли ─ в конце недели ожидается еще больше отставок», ─ добавил он.

Скандал с Unity вышел на новый уровень, когда недовольные новым ценообразованием лица начали угрожать компании. Unity отменила встречу в мэрии из-за реальных угроз смерти. По данным Bloomberg, генеральный директор Unity Джон Рикчителло должен был выступить перед сотрудниками в четверг утром, но собрание всей компании было отменено, а два офиса Unity были закрыты из-за предполагаемых угроз.

Добавим, Рикчителло является противоречивой фигурой в игровой отрасли. Он был генеральным директором Electronic Arts, когда в FIFA 09 была добавлена спорная монетизация лутбоксов. Также он попал в скандал, когда назвал разработчиков «гребаными идиотами» из-за нежелания внедрять схемы монетизации на ранних этапах процесса разработки. И еще он запомнился своим предложением взимать с игроков Battlefield доллар за перезарядку оружия, высказанным во время разговора с акционерами.

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Скандал Unity — разработчики «бунтуют», сотрудники увольняются, компания закрывает офисы из-за угроз расправы
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Источник: The Verge

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