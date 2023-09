Скандал Unity — разработчики «бунтуют», сотрудники увольняются, компания закрывает офисы из-за угроз расправы

На днях компания Unity сообщила о внедрении платы за каждую установку игры, созданную на базе ее движка Unity Engine. В зависимости от ряда условий, размер комиссии Unity Runtime Fee может составлять от $0,005 до $0,20 (в дополнение к ежегодной плате за подписку). При этом наибольшую комиссию предстоит платить небольшим студиям и независимым разработчикам, чьи проекты зачастую не могут похвастаться большими продажами и высокими ценами.

Такой шаг Unity вызвал критику со стороны сообщества разработчиков. Разработчики обратились к компании с призывом пересмотреть свое решение, поскольку изменения могут поставить под угрозу и без того небольшую прибыль инди-игр. Разработчики обеспокоены тем, что Unity внедрила эти изменения в одностороннем порядке, нарушив доверие и практически не оставив разработчикам времени на подготовку к изменениям и потенциальным расходам. Также высказывались предположения, что этот шаг может вынудить индии-разработчиков перейти на другие движки.

As a unity employee until this morning, I assure you we fought like hell against this, brought up all the points everyone has, were told answers were coming, and then the announcement went out without warning. Those of us who care are out — more resignations coming end of week.

— Jono Forbes (@jonoforbes) September 13, 2023