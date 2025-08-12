Новости Наука и космос 12.08.2025 comment views icon

Персеиды в Украине: как увидеть звездопад в ночь на 13 августа

Каждый год в середине августа украинцы имеют возможность понаблюдать за удивительным явлением — метеорным потоком Персеиды.

В этом году пик космического явления приходится на 12-13 августа. Ожидается, что можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Метеорный поток возникает во время прохождения нашей планеты сквозь хвост кометы 109P/Свифт-Таттл. Крошечные частицы бомбардируют атмосферу нашей планеты со скоростью 59 км/сек. Трение заставляет их вспыхивать и позволяет нам видеть эти вспышки в виде падающих метеоров.

Метеоры Персеид — это, по сути, обломки кометы: крошечные частицы пыли и льда. Они хрупкие и распадаются при входе в атмосферу. Обычно они не долетают до Земли, но если один из них все-таки упадет, он будет называться метеоритом.

Диаметр кометы составляет около 26 км. Последний раз она наблюдалась во внутренней Солнечной системе в 1992 году и, по данным NASA, будет замечена снова только в 2125 году. 

Особенностью именно потока Персеиды являются яркие длинные следы в ночном небе, чрезвычайно яркие метеоры время от времени, способные иногда затмить самые яркие звезды и планеты.

Лучшим временем для наблюдения считаются несколько часов перед рассветом 13 августа. В это время радиант северо-восточного участка неба будет самым высоким. Однако увидеть первые вспышки можно будет уже 12 августа, начиная где-то с 22:00.

Однако в этом году препятствием для наблюдений будет Луна, освещенность которой 12-13 августа достигнет 80%. Она взойдет за несколько часов до полуночи и может затруднить наблюдение за тусклыми вспышками.

Чтобы действительно наблюдать за удивительным космическим явлением, необходимо будет найти место с минимальным освещением, подальше от городских огней. Глазам надо будет дать где-то минут 30 для адаптации к темноте. Созвездие Персея можно обнаружить с помощью любого астрономического приложения на смартфоне, а смотреть надо где-то на 40° выше.

Астрономические приложения помогут выбрать идеальное время для наблюдений за метеорным потоком Персеиды. В приложении Sky Tonight есть специальный календарь, в котором указаны периоды активности и пики метеорных потоков. Приложение Star Walk 2 также содержит список будущих метеорных потоков и может сообщить о приближении пика.

Не следует прямо смотреть на радиант во время наблюдений, поскольку в этой области будут преимущественно очень короткие вспышки метеоров. Не стоит также пытаться разглядеть их низко над линией горизонта, ведь наблюдениям могут помешать облака и дымка.

Не смотрите в небо постоянно в течение длительного времени, сделайте перерыв на 5-10 минут. Таким образом вы сможете не потерять концентрацию и дать глазам отдохнуть.

Источник: Space

