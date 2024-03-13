Новости Наука и космос 13.03.2024 в 09:50 comment views icon

Редкая комета Дьявола пронесется над Землей в ближайшие недели. Как увидеть?

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Вам понадобится хорошая погода, бинокль или телескоп — и чуточку удачи.

Впервые комету обнаружил астроном Жан-Луи Понс 12 июля 1812 года и в начале описал, как «бесформенный объект без видимого хвоста». В течение следующего месяца комета стала настолько яркой, что объект можно было разглядеть на ночном небе невооруженным глазом — как и его раздвоенный хвост. Дальнейшие расчеты показали, что комете необходимо около 65-75 лет, чтобы облететь Солнце.

2 сентября 1883 года американский наблюдатель за кометами британского происхождения Уильям Р. Брукс снова увидел эту комету и ныне она носит имена обоих исследователей — Комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks).

Комбінація п’яти 120-секундних експозицій, зроблених Virtual Telescope Project в Манчіано, Італія, 5 березня, на яких показано комету 12P/Понс-Брукса (внизу праворуч) і галактику Андромеди. Джерело: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project
Комбинация пяти 120-секундных экспозиций, сделанных Virtual Telescope Project в Манчиано, Италия, 5 марта, на которых показана комета Понса-Брукса (внизу справа) и галактика Андромеды. Источник: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project

К концу марта яркость кометы может достичь около 5-й звездной величины, а значит, возможно, ее можно будет увидеть невооруженным глазом (но лучше по возможности воспользоваться биноклем или телескопом). Те, кто находятся в северном полушарии, могут увидеть комету до 21 апреля, когда она максимально приблизится к Солнцу. Далее объект опустится за горизонт и станет видимым для жителей южного полушария, сообщает сайт программы Starwalk. Лучше всего наблюдать за кометой при ясной погоде из сельской местности — подальше от городских огней.

Как отмечает Space.com, в июле прошлого года из-за неожиданной вспышки комета стала примерно в 100 раз ярче, а облако из пыли и газа, окружающее ее ядро (кома), расширилось и начало напоминать по форме подкову — из-за этого, комету часто называли «рогатой кометой» или «кометой дьявола». Причины таких вспышек яркости доподлинно неизвестны, но некоторые астрономы предполагают, что Комета Понса-Брукса — это редкий представитель группы комет с вулканической активностью на поверхности.

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