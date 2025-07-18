Астрономы переоткрыли пропавшую звезду, которая светила династии Мин 600 лет назад

Астрономы из китайского Университета науки и технологий заново открыли звезду, которую впервые увидели еще 600 лет назад во времена династии Мин.

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Еще в 1408 году китайские астрономы заметили на небе мощный источник света, который находился вблизи созвездий Лебедя и Малой Медведицы. В описании средневековых китайских астрономов отмечалось, что излучаемый свет был ровным, ярким и желтым.

В те времена считалось, что желтый цвет символизирует удачу и является хорошим знаком для императора. Астрономы тщательно следили за астрономическими событиями, поскольку считалось, что таким образом боги демонстрируют людям собственные послания на небе. Однако в течение следующих веков вопросы о происхождении этого яркого света оставались без ответа.

Ответы на них решил найти китайский астроном Бошунь Ян и его коллеги из Университета науки и технологий. По результатам анализа древних китайских текстов эпохи династии Мин, используя современные знания и оборудование, исследователи смогли исключить несколько теорий.

Астрономы пришли к выводу, что речь не идет о комете, например, C/2020 F3 (NEOWISE), поскольку отсутствовал характерный след. При этом свет стабильно был виден в течение 10 дней. Это также позволило исключить гипотезы о сверхновой и метеоре.

Таким образом наиболее вероятно, что речь шла о звезде. Подобное явление происходит, когда в двойной системе белый карлик поглощает вещество соседней звезды, провоцируя мощный термоядерный взрыв. Весь процесс длится довольно короткий промежуток времени, однако достаточно, чтобы наблюдать за ним в течение как минимум нескольких дней.

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По мнению китайских астрономов, звезда CK Vul в качестве идеального кандидата, который мог светить несколько дней подряд в 1408 году. Ее расположение соответствует данным астрономов того времени. Однако анализ, проведенный астрономами династии Мин, очень примечателен, особенно если учесть, что в их распоряжении не было такого оборудования.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: NotebookCheck