Новости Наука и космос 18.07.2025 comment views icon

Астрономы переоткрыли пропавшую звезду, которая светила династии Мин 600 лет назад

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Астрономы переоткрыли пропавшую звезду, которая светила династии Мин 600 лет назад

Астрономы из китайского Университета науки и технологий заново открыли звезду, которую впервые увидели еще 600 лет назад во времена династии Мин.

Еще в 1408 году китайские астрономы заметили на небе мощный источник света, который находился вблизи созвездий Лебедя и Малой Медведицы. В описании средневековых китайских астрономов отмечалось, что излучаемый свет был ровным, ярким и желтым. 

В те времена считалось, что желтый цвет символизирует удачу и является хорошим знаком для императора. Астрономы тщательно следили за астрономическими событиями, поскольку считалось, что таким образом боги демонстрируют людям собственные послания на небе. Однако в течение следующих веков вопросы о происхождении этого яркого света оставались без ответа.

Ответы на них решил найти китайский астроном Бошунь Ян и его коллеги из Университета науки и технологий. По результатам анализа древних китайских текстов эпохи династии Мин, используя современные знания и оборудование, исследователи смогли исключить несколько теорий. 

Астрономы пришли к выводу, что речь не идет о комете, например, C/2020 F3 (NEOWISE), поскольку отсутствовал характерный след. При этом свет стабильно был виден в течение 10 дней. Это также позволило исключить гипотезы о сверхновой и метеоре.

Таким образом наиболее вероятно, что речь шла о звезде. Подобное явление происходит, когда в двойной системе белый карлик поглощает вещество соседней звезды, провоцируя мощный термоядерный взрыв. Весь процесс длится довольно короткий промежуток времени, однако достаточно, чтобы наблюдать за ним в течение как минимум нескольких дней.

По мнению китайских астрономов, звезда CK Vul в качестве идеального кандидата, который мог светить несколько дней подряд в 1408 году. Ее расположение соответствует данным астрономов того времени. Однако анализ, проведенный астрономами династии Мин, очень примечателен, особенно если учесть, что в их распоряжении не было такого оборудования.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

Актер «Одиссеи» Кристофера Нолана оставил проект ради роли Сталина
AMD Radeon RX 9070 XT стала быстрее RTX 5070 Ti — новый драйвер добавил до 27% производительности
Гендиректор X Линда Яккарино ушла в отставку после антисемитского демарша Grok
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
SSD Team Group с кнопкой самоуничтожения — босс никогда не увидит вашей маленькой коллекции
Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной
Samsung Galaxy Fold7 «засветился» на фото — новые детали и характеристики
Что нового в PS Plus в июле: полный список игр и бонус для фанатов Cyberpunk 2077
«Сбежал от темы и морали»: Джеймс Кэмерон «разнес» хитовый фильм Кристофера Нолана с семью «Оскарами»
Илон Маск представил Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц
Печатные платы с жидким металлом самовосстанавливаются и работают несмотря на повреждения
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Китайские студенты обходят детекторы ИИ… искусственным интеллектом — поскольку те обозначают реальные тексты, как сгенерированные
Пять боссов, знаки и мечи Геральта — Oblivion Remastered получила мод размером с DLC, вдохновленный The Witcher
SharpLink стала крупнейшим корпоративным владельцем ETH в мире
Худший кошмар Доктора Дума: сериал «Железное сердце» представил злодея, которого фаны Marvel ждали годами
Первые два сезона сериала «Гарри Поттер» получат по 6 эпизодов и съемки «однин за другим», Волан-де-Морта уже выбрали — СМИ
В Epic Games Store раздают одну из самых красивых RPG 2021 года — с рейтингом 87%
Деревья инжира превращают CO₂ в камень и делают сами для себя удобрения, — исследования
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Огромные реки Антарктиды: ученые воссоздали вид континента без льда
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить