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Первый полет марсианского вертолета Ingenuity перенесли на 14 апреля

Первый полет марсианского вертолета Ingenuity перенесли на 14 апреля

Первый полет марсианского вертолета Ingenuity перенесли на 14 апреля


Изначально запланированный на 11 апреля первый полет марсианского вертолета Ingenuity отложили из-за сбоя — теперь NASA рассчитывает предпринять попытку запуска не ранее 14 апреля.

7 апреля инженеры разблокировали винты и провели их пробную раскрутку — до скорости в 50 оборотов в минуту.

Марсианский вертолет Ingenuity «‎размял» лопасти перед историческим полетом 11 апреля

9 апреля состоялась вторая проверка винтов, которая завершилась неудачно. При переводе бортового компьютера из предполетного режима в полетный сработал сторожевой таймер, что привело к досрочному завершению попытки раскрутить винты дрона до больших скоростей.

Важно отметить, что Ingenuity находится в полном порядке; его системы работают в штатном режиме, а все телеметрические данные были переданы на Землю. Команда миссии продолжает анализировать полученные данные, чтобы установить точную причину сбоя. Будем надеяться, что никаких серьезных проблем в итоге не возникнет, и первый внеземной ЛА в итоге сможет расправить винты и взмыть над Марсом.

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