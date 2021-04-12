Первый полет марсианского вертолета Ingenuity перенесли на 14 апреля

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Изначально запланированный на 11 апреля первый полет марсианского вертолета Ingenuity отложили из-за сбоя — теперь NASA рассчитывает предпринять попытку запуска не ранее 14 апреля.

7 апреля инженеры разблокировали винты и провели их пробную раскрутку — до скорости в 50 оборотов в минуту.

9 апреля состоялась вторая проверка винтов, которая завершилась неудачно. При переводе бортового компьютера из предполетного режима в полетный сработал сторожевой таймер, что привело к досрочному завершению попытки раскрутить винты дрона до больших скоростей.

Важно отметить, что Ingenuity находится в полном порядке; его системы работают в штатном режиме, а все телеметрические данные были переданы на Землю. Команда миссии продолжает анализировать полученные данные, чтобы установить точную причину сбоя. Будем надеяться, что никаких серьезных проблем в итоге не возникнет, и первый внеземной ЛА в итоге сможет расправить винты и взмыть над Марсом.