«Это усложняет жизнь актеров». Дженнифер Энистон о критике «Друзей» и запретных «оскорбительных» темах в современной комедии

По случаю дебюта на Netflix фильма «Загадочное убийство 2» Дженнифер Энистон поделилась своими мыслями по поводу нынешнего состояния комедии и того, что можно считать/не считать смешным.

«Фильмы эволюционировали. Теперь в них сложнее играть, поскольку мы должны быть очень осторожны. Это усложняет комикам работу. Красота комедии состоит в том, что мы высмеиваем себя и жизнь», — сказала звезда «Друзей» французскому информационному агентству AFP.

Речь шла о том, чтобы объяснить людям, насколько они смешны.

«А теперь нам не позволено этого делать», — говорит Энистон.

Актриса вспомнила, что сейчас многие пересматривают серии «Друзей» и находят оскорбительные вещи в шоу. Ситком о группе из шести друзей, живущих в Нью-Йорке, в прошлом имел миллионы поклонников и получил огромное количество наград («Эмми» и «Золотой глобус») – а сейчас его часто критикуют за преимущественно белых актеров и сценарий, приближенный к фантастическому, где среднестатистическая американская молодежь может позволить себе квартиры на Манхэттене

Сама соавтор шоу Марта Кауфман в прошлом году вспоминала о «нехватке разнообразия» как в кадре, так и за камерой, и критиковала свое участие в этом.

«После случившегося с Джорджем Флойдом я начала бороться с тем, что подвергалась системному расизму. Хотя сама этого никогда не замечала. Я анализировала свое участие в этом и поняла, что должен изменить курс», – говорит Кауфман.

Сценаристка пообещала, что теперь в каждой постановке будет сознательно нанимать актеров и авторов с различными оттенками кожи.

«Друзья все еще очень, очень гомофобные»

«Друзья» транслировались с 1994 по 2004 год. Это один из самых прибыльных когда-либо созданных ситкомов – он заработал $1,4 миллиарда с момента своего дебюта.

Сейчас часто обращают внимание на то, что мужские персонажи в сериале показывали пренебрежение к ЛГБТК+ людям. Издание Out вспоминает неприязнь Чендлера (Мэттью Перри) к своему отцу-трансгендеру (Кэтлин Тернер) и Росса (Дэвид Швиммер), который был недоволен тем, что его сын играет с куклой или настаивал на том, что няня-мужчина – это «гей».

В Out отмечают, что каждый момент с участием ЛГБТК+ в шоу «используется для юмора». Также отмечено, что в сериале превращают понятие «гей-паники» Гомосексуальная паника (также гей-паника) – термин, впервые употребленный психиатром Эдвардом Дж. Кэмпфом в 1920 году, описывает острый реактивный психоз – страх того, что другие обнаружат якобы имеющуюся у человека гомосексуальность в дешевый смех – в моменте, когда Джои (Мэтт Леблан) и Росс заснули вместе на диване.

«Были вещи, которые никогда не были умышленными, и другие… Ну мы должны были продумать все до конца, но не думаю, что тогда была такая чувствительность, как сейчас», – говорит Энистон.

Источник: Deadline