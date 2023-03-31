Новости Кино 31.03.2023 в 12:09

«Это усложняет жизнь актеров». Дженнифер Энистон о критике «Друзей» и запретных «оскорбительных» темах в современной комедии

Катерина Даньшина

Автор новостей

По случаю дебюта на Netflix фильма «Загадочное убийство 2» Дженнифер Энистон поделилась своими мыслями по поводу нынешнего состояния комедии и того, что можно считать/не считать смешным.

«Фильмы эволюционировали. Теперь в них сложнее играть, поскольку мы должны быть очень осторожны. Это усложняет комикам работу. Красота комедии состоит в том, что мы высмеиваем себя и жизнь», — сказала звезда «Друзей» французскому информационному агентству AFP.

Речь шла о том, чтобы объяснить людям, насколько они смешны.

«А теперь нам не позволено этого делать», — говорит Энистон.

Дженніфер Еністон на прем'єрі фільму «Загадкове вбивство 2» 28 березня.
Дженнифер Энистон во время премьеры фильма «Загадочное убийство 2» 28 марта.

Актриса вспомнила, что сейчас многие пересматривают серии «Друзей» и находят оскорбительные вещи в шоу. Ситком о группе из шести друзей, живущих в Нью-Йорке, в прошлом имел миллионы поклонников и получил огромное количество наград («Эмми» и «Золотой глобус») – а сейчас его часто критикуют за преимущественно белых актеров и сценарий, приближенный к фантастическому, где среднестатистическая американская молодежь может позволить себе квартиры на Манхэттене

Сама соавтор шоу Марта Кауфман в прошлом году вспоминала о «нехватке разнообразия» как в кадре, так и за камерой, и критиковала свое участие в этом.

«После случившегося с Джорджем Флойдом я начала бороться с тем, что подвергалась системному расизму. Хотя сама этого никогда не замечала. Я анализировала свое участие в этом и поняла, что должен изменить курс», – говорит Кауфман.

Сценаристка пообещала, что теперь в каждой постановке будет сознательно нанимать актеров и авторов с различными оттенками кожи.

«Друзья все еще очень, очень гомофобные»

«Друзья» транслировались с 1994 по 2004 год. Это один из самых прибыльных когда-либо созданных ситкомов – он заработал $1,4 миллиарда с момента своего дебюта.

Сейчас часто обращают внимание на то, что мужские персонажи в сериале показывали пренебрежение к ЛГБТК+ людям. Издание Out вспоминает неприязнь Чендлера (Мэттью Перри) к своему отцу-трансгендеру (Кэтлин Тернер) и Росса (Дэвид Швиммер), который был недоволен тем, что его сын играет с куклой или настаивал на том, что няня-мужчина – это «гей».

В Out отмечают, что каждый момент с участием ЛГБТК+ в шоу «используется для юмора». Также отмечено, что в сериале превращают понятие «гей-паники»«Это усложняет жизнь актеров». Дженнифер Энистон о критике «Друзей» и запретных «оскорбительных» темах в современной комедии«Это усложняет жизнь актеров». Дженнифер Энистон о критике «Друзей» и запретных «оскорбительных» темах в современной комедииГомосексуальная паника (также гей-паника) – термин, впервые употребленный психиатром Эдвардом Дж. Кэмпфом в 1920 году, описывает острый реактивный психоз – страх того, что другие обнаружат якобы имеющуюся у человека гомосексуальность в дешевый смех – в моменте, когда Джои (Мэтт Леблан) и Росс заснули вместе на диване.

«Были вещи, которые никогда не были умышленными, и другие… Ну мы должны были продумать все до конца, но не думаю, что тогда была такая чувствительность, как сейчас», – говорит Энистон.

Источник: Deadline


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