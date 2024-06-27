«Медленные лошади» / Slow Horses от Apple TV+ — первый взгляд на продолжение шпионского сериала с Гэри Олдменом (премьера 4 сентября)

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Apple TV+ опубликовала первые изображения четвертого сезона сериала «Медленные лошади» и поделилась датой премьеры.

Четвертый сезон адаптирует четвертый роман серии «Slough House» Мика Херрона.

Гэри Олдмен снова предстает в роли главаря отдела шпионов «Слау-хаус» Джексона Лемба, также в сериал возвращаются Кристин Скотт Томас, Джек Лоуден, Саския Ривз, Розалинд Елеазар, Кристофер Чанг, Эйми-Фион Эдвардс, Кадифф Кирван и Джонатан Прайс. Среди новичков — Хьюго Уивинг, Джоанна Скенлан, Рут Брэдли, Том Брук и Джеймс Каллис.

Руководит четвертым сезоном режиссер Адам Рэндалл («Я тебя вижу»).

Согласно синопсису четвертый сезон откроется «неожиданной бомбардировкой, которая подрывает личные тайны, расшатывая и без того нестабильные основы Слау-хауса».

Четвертый сезон сериала «Медленные лошади» дебютирует на Apple TV+ 4 сентября с двумя эпизодами — новые будут выходить каждую среду до октября.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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