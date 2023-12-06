Певица Тейлор Свифт стала «Человеком года» по версии журнала Time

Свифт опередила конкурентов, среди которых были участники страйков Голливуде, Барби и Король Великобритании Чарльз III.

Тейлор Свифт регулярно попадала в заголовки в 2023 году — новости частично вызваны ее личными отношениями, гастролями Eras Tour и фильмом-концертом, побившим рекорды по продажам и оформившим лучший дебют среди всех концертных лент (он заработал от $126 до $130 млн, опередив предыдущего рекордсмена, фильм-концерт Майкла Джексона в 2009 году с $74,25 млн).

В этом году певица провела 66 концертов по всей Америке, и во время одного такого в Сиэтле поклонники вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.

Свифт, как выразился Кристофер Нолан, «утерла нос» студиям и стримингам, заключив эксклюзивное соглашение для распространения своего фильма с AMC, согласно которому получит около 57% от продажи билетов (кинотеатры оставят себе остаток доходов, а AMC возьмет небольшую плату за прокат).

В ноябре перезаписанный «1989 (Taylor’s Version)» оформил лучший дебют среди альбомов Тейлор Свифт — с продажами 1,65 млн копий, а Spotify отметил ее как самую популярную в мире певицу, превысившую отметку в 26,1 млрд глобальных трансляций.

Свифт также стала предметом академического и (даже больше) журналистского интереса: Гарвардский университет предложит урок «Тейлор Свифт и ее мир», а Gannett, крупнейшая сеть газет в Соединенных Штатах, назначила специального репортера, освещающего новости исключительно о певице.

«В этом году Тейлор Свифт усовершенствовала свое мастерство — не только благодаря своей музыке, но и в своей позиции искусного рассказчика современной эпохи. Мир, в свою очередь, смотрел, плакал, танцевал, подпевал, терял сознание, бросался на стадионы и в кинотеатры, позволяя ее работе озвучивать их жизнь. Для Свифт — это пик», — написал автор Time Сэм Лански.

Time объявляет «Человека года» с 1927 года и присуждает титул «лицу, группе или концепции, которая имела наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев». В прошлом году победу отдали Владимиру Зеленскому и «украинскому духу», а в позапрошлом году — Илону Маску.

В 2023 году в шорт-лист Time, кроме Свифт, попали гендиректор OpenAI Сэм Альтман, Президент Китая Си Цзиньпин, прокуроры Дональда Трампа, участники страйков в Голливуде, Барби, Король Великобритании Чарльз III, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и владимир путин. Присутствие подобных последнему кандидатов часто вызывало споры — в 1938 году Time избрал Адольфа Гитлера как «Человека года» и дважды отдал сомнительную честь Иосифу Сталину, в 1939 и 1942 годах.