Зеленский снова на обложке Time — журнал назвал Человеком года его и «украинский дух»

Президента Украины Владимира Зеленского признали «Человеком года-2022» по версии авторитетного американского журнала Time.

2022 год стал очередным годом испытаний для украинского народа. Регулярные ракетные удары россиян, оккупация наших земель, тысячи смертей, разрушенные дома и иногда жизнь в полном блекауте. Силой украинцев восхищаются во всем мире, а признание президента Украины человеком года, это знак уважения для всей страны.

В Twitter Time разместил главную страницу следующего выпуска журнала, который выйдет в декабре, с иллюстрацией художника Нила Джеймисона. На ней изображен Владимир Зеленский на фоне обычных украинцев, которые держат в руках сине-желтые флаги.

Заголовок на обложке: «Человек года: Владимир Зеленский и «дух украинцев».

