Зеленский снова на обложке Time — журнал назвал Человеком года его и «украинский дух»

Президента Украины Владимира Зеленского признали «Человеком года-2022» по версии авторитетного американского журнала Time.

2022 год стал очередным годом испытаний для украинского народа. Регулярные ракетные удары россиян, оккупация наших земель, тысячи смертей, разрушенные дома и иногда жизнь в полном блекауте. Силой украинцев восхищаются во всем мире, а признание президента Украины человеком года, это знак уважения для всей страны.

В Twitter Time разместил главную страницу следующего выпуска журнала, который выйдет в декабре, с иллюстрацией художника Нила Джеймисона. На ней изображен Владимир Зеленский на фоне обычных украинцев, которые держат в руках сине-желтые флаги.

Заголовок на обложке: «Человек года: Владимир Зеленский и «дух украинцев».

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

TIME’s 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

С начала войны Зеленский дважды оказывался на обложке Time – в марте американский еженедельник поместил на главное изображение его цитату на украинском языке в сине-желтых цветах, а в апреле на обложку поместили портрет Президента – специально для номера, где вышла первая часть интервью журналиста Саймона Шустера.

Вторую часть статьи опубликовали не так давно: журналист сопровождал президента во время его визита в освобожденный Херсон и взял у него интервью. Автор отмечает смелость Зеленского, который «не покинул страну в трудные времена» и продолжил «работать даже под угрозой смерти».

Среди других финалистов были протестующие в Иране, лидер Китая Си Цзиньпин и Верховный суд США. Илон Маск, победивший в прошлом году, также попал в шорт-лист.

Time объявляет Человека года с 1927 года. В свое время в номинации побеждали Адольф Гитлер (1938), Иосиф Сталин (1939) и владимир путин (2007).

Ранее Зеленский победил в ежегодном опросе TIME100 Reader Poll, во время которого читатели голосовали за людей, по их мнению, заслуживающих место в ежегодном списке самых влиятельных людей года по версии Time. Всего в опросе приняли участие 3,3 миллиона человек, а президент Украины по итогам получил 5% всех голосов и занял первое место в рейтинге.