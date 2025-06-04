Phasmophobia станет фильмом ужасов — за киноадаптацию взялись авторы «Паранормального явления»

По мотивам игры ужасов на выживание Phasmophobia появится фильм — над киноадаптацией работают Blumhouse и Atomic Monster.

Разработчик Kinetic Games объявил, что началось производство фильма. По словам директора студии и ведущего разработчика игры Дэниела Найта, проект станет «началом чего-то действительно захватывающего» для команды.

«Сотрудничество с Blumhouse и Atomic Monster открывает невероятный новый раздел для игры, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями о развитии проекта», — говорит Найт.

Пока нет информации о сюжете или актерах, как и о приблизительной дате релиза. Придется подождать деталей, поскольку проект еще на очень ранней стадии. По крайней мере известно, что за него взялись Blumhouse и Atomic Monster — авторы «Заклятия», «Паранормального явления», «Астрала», M3GAN и т.д.

Возможно сюжет сосредоточится на группе людей, которые по своей воле или наоборот исследуют паранормальные явления и призраков. Такой подход знаком игрокам оригинальной игры, где нет четко прописанного сюжета. В Phasmophobia игроки в кооперативе пробираются сквозь жуткие локации и взаимодействуют с призраками, чтобы в конце концов сбежать живым.

Среди хорроров Phasmophobia не так известна, но за последние пять лет собрала немалую фан-базу. Чтобы поддерживать интерес к игре Kinetic Games постоянно обновляет игру — последний патч Chronicle должен выйти в июне с переработанной системой уровней, прогрессиями и наградами. Разработчики вернут локацию Графтон — с обновленным дизайном и деталями, еще позже в этом году добавят и новую карту.

В дальнейшем нас ждет больше подобных анонсов, так как Blumhouse взяла курс на видеоигровые адаптации после Огромного успеха «Пяти ночей с Фредди». Основатель компании Джейсон Блум еще летом 2023-го объявил о намерениях выпускать больше фильмов по мотивам игр. Кроме того, киностудии уже готовят еще одну игровую экранизацию — Dead by Daylight в сотрудничестве с Behaviour Interactive. Вместе с тем Atomic Monster занимается сериалом по Pacific Drive.

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Источник: Comicbook