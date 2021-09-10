



Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко повідомив, що з моменту повного переходу на е-квиток у Києві збільшилась кількість скарг на систему та контролерів. Саме тому було вирішено провести перевірку роботи сервісу.

«Насамперед кількість скарг пропорційно збільшилась через кількість користувачів. Кількість валідацій е-квитками за «безпаперовий» період 2021 року, порівняно з минулим, виросла на понад 250%», – заявив Олег Половинко.

Так, з 14 липня до початку вересня 2020 року було валідовано 24 млн е-квитків, тоді як за аналогічний період цього року – 65 млн.

Значну роль у користуванні також відіграє людський фактор: інколи пасажир, коли підносить носій електронного квитка до валідатора, не звертає уваги на повідомлення, що на ньому відображаються (наприклад, забуває натиснути позначку «квиток проскановано» на смартфоні.). Тобто валідатор може не прийняти електронний квиток, а пасажир не бачить чи ігнорує це. Над вдосконаленням цієї самої «синьої галочки» вже працюють, функція буде оновлена в найближчому релізі «Київ Цифровий».

«Окрім того, лишаються й «зайці», які намагаються проїхати безкоштовно. Коли контролери заходять у салон, вони блокують усі валідатори, а не дуже добросовісні пасажири не можуть/не хочуть сплатити і стверджують, що система не працює. До речі, тут відстежуємо цікаву аномалію — по патерну використання квитків аналітичний зріз показує збільшення кількості «зайців» на 6% в останні дні. », – підкреслив Олег Половинко.

Нагадаємо, що у системі відображається точний час використання квитка, що робить неможливим маніпуляції із ним.

Також КП «Київпастранс» впроваджує нові інструкції для контролерів. Наприклад, якщо пасажир дійсно хотів провалідувати квиток, але через певні технічні причини йому це не вдалось. У такому разі контролер матиме змогу зателефонувати на лінію техпідтримки та дізнатись, чи дійсно пасажир намагався провалідувати квиток.

Джерело: КМДА