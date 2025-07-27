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Новости Авто 27.07.2025 comment views icon

План B для Lamborghini: гибрид вместо электрокара Lanzador — эмоции важнее технологий

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Вадим Карпусь

Автор новостей

План B для Lamborghini: гибрид вместо электрокара Lanzador — эмоции важнее технологий

Еще в августе 2023 года Lamborghini представила концепт Lanzador. Он должен был стать первым серийным электромобилем бренда. Но дебют модели уже дважды переносили — сперва на 2028 год, теперь на 2029-й. И теперь появился новый поворот: Lanzador вполне может стать гибридом, а не «чистым» электрокаром. Причина — спад интереса к дорогим электромобилям.

Об этом в интервью изданию CarExpert рассказал генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн. По его словам, компания пока не определилась окончательно с силовой установкой Lanzador, но плагин-гибрид — один из основных вариантов. Винкельманн подчеркнул, что для компании главное — создавать машины, которые люди действительно хотят покупать.

Также он подтвердил, что Lamborghini планирует использовать бензиновые двигатели до тех пор, пока это будут позволять экологические нормы. И добавил, что синтетическое топливо может стать шансом для ДВС, если регулирование в Европе даст зеленый свет.

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Отдельный тезис касается того, что эмоции не менее важны, чем скорость и динамика разгона. Читается это как критика электрокаров, которые хоть и быстрые, но не дают таких эмоций, как, скажем, ревущий двигатель V12 на полных оборотах.

Для примера Винкельманн вспомнил Tesla Model S Plaid, которая еще несколько лет назад затмевала суперкары на трассах и в драг-рейсах. Теперь о ней почти не говорят, а продажи «больших» Tesla (Model S, X, Cybertruck и Semi) во втором квартале 2025 года составили лишь 10394 единицы на все модели вместе.

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Что касается будущего линейки Lamborghini, компания планировала выпустить полностью электрический кросовер Urus, чтобы заменить свой самый популярный автомобиль. Но передумала. И теперь Urus тоже станет плагин-гибридом, чтобы остаться привлекательным для более широкой аудитории.

Ожидается, что Urus перейдёт на платформу Premium Platform Combustion (PPC), которая уже используется в новых Audi A5, A6 и Q5. Это обновлённая версия старой MLB Evo, но с более новой электроникой, позаимствованной из электрической архитектуры Premium Platform Electric.

В более дорогом сегменте Lamborghini работает над гибридом Temerario с двигателем V8 и Revuelto с V12. Обе модели построены на платформе, разработанной исключительно для бренда. По слухам, ее может получить и новое поколение Audi R8, которое вероятно представят в 2027 году — уже как модель 2028-го.

Lamborghini также рассматривает заднеприводную версию Temerario с меньшей долей электрификации. Но полностью бензиновый вариант маловероятен.

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Источник: autoevolution

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