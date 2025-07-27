План B для Lamborghini: гибрид вместо электрокара Lanzador — эмоции важнее технологий

Еще в августе 2023 года Lamborghini представила концепт Lanzador. Он должен был стать первым серийным электромобилем бренда. Но дебют модели уже дважды переносили — сперва на 2028 год, теперь на 2029-й. И теперь появился новый поворот: Lanzador вполне может стать гибридом, а не «чистым» электрокаром. Причина — спад интереса к дорогим электромобилям.

Об этом в интервью изданию CarExpert рассказал генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн. По его словам, компания пока не определилась окончательно с силовой установкой Lanzador, но плагин-гибрид — один из основных вариантов. Винкельманн подчеркнул, что для компании главное — создавать машины, которые люди действительно хотят покупать.

Также он подтвердил, что Lamborghini планирует использовать бензиновые двигатели до тех пор, пока это будут позволять экологические нормы. И добавил, что синтетическое топливо может стать шансом для ДВС, если регулирование в Европе даст зеленый свет.

Отдельный тезис касается того, что эмоции не менее важны, чем скорость и динамика разгона. Читается это как критика электрокаров, которые хоть и быстрые, но не дают таких эмоций, как, скажем, ревущий двигатель V12 на полных оборотах.

Для примера Винкельманн вспомнил Tesla Model S Plaid, которая еще несколько лет назад затмевала суперкары на трассах и в драг-рейсах. Теперь о ней почти не говорят, а продажи «больших» Tesla (Model S, X, Cybertruck и Semi) во втором квартале 2025 года составили лишь 10394 единицы на все модели вместе.

Что касается будущего линейки Lamborghini, компания планировала выпустить полностью электрический кросовер Urus, чтобы заменить свой самый популярный автомобиль. Но передумала. И теперь Urus тоже станет плагин-гибридом, чтобы остаться привлекательным для более широкой аудитории.

Ожидается, что Urus перейдёт на платформу Premium Platform Combustion (PPC), которая уже используется в новых Audi A5, A6 и Q5. Это обновлённая версия старой MLB Evo, но с более новой электроникой, позаимствованной из электрической архитектуры Premium Platform Electric.

В более дорогом сегменте Lamborghini работает над гибридом Temerario с двигателем V8 и Revuelto с V12. Обе модели построены на платформе, разработанной исключительно для бренда. По слухам, ее может получить и новое поколение Audi R8, которое вероятно представят в 2027 году — уже как модель 2028-го.

Lamborghini также рассматривает заднеприводную версию Temerario с меньшей долей электрификации. Но полностью бензиновый вариант маловероятен.

Источник: autoevolution