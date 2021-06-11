Tesla начала продажи «самой быстрой» Model S Plaid — от 0 до 100 км/ч за 1,99 сек. и бортовой компьютер, запускающий Cyberpunk 2077 в 60 FPS





Вечером 10 июня на калифорнийском заводе Tesla в Фримонте (у нас в это время было 5:00 утра 11 июня) прошла презентация, посвященная старту продаж новенькой Model S Plaid — флагманский седан сменил поколение впервые с 2012 года. Первые 25 автомобилей были переданы заказчикам, а журналисты и гости провели первые тест-драйвы. Как на презентации сказал глава Tesla Илон Маск «‎эта машина — топ».‎

Tesla называет Model S Plaid «самым быстрым серийным автомобилем»

Tesla начала тизерить обновление еще в конце 2019 года — тогда один из ранних прототипов Tesla Model S с трансмиссией Plaid обновил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырехдверных авто. К слову, Plaid, как и название уже хорошо знакомого скоростного режима Ludicrous, позаимствовано из Spaceballs, кинопародии на классическую трилогию «Звездные войны». Маск не преминул обыграть момент из пародии, да и для продвижения компания создала немало рекламной атрибутики. Спустя год на батарейном мероприятии Tesla раскрыла характеристики Model S Plaid, а в начале 2021 года нам показали обновленный дизайн — одновременно редизайн получил старший кроссовер Model X. Изначально Tesla планировала начать поставки новых Model S и Model X в феврале, но первая вышла на рынок только сейчас, а когда выйдет Model X, пока не сообщается.

На презентации Tesla торжественно вручила заказчикам первые 25 экземпляров Model S Plaid. Илон Маск рассказал, что компания будет отгружать по «несколько сотен [Model S Plaid] в неделю» и «вероятно» нарастить объем до 1000 в неделю в следующем квартале. Пока что купить Model S Plaid можно только в США.

Обновлений по срокам доступности базовой двухмоторной Model S за 80 000 долларов пока тоже нет. К отказу от выпуска дальнобойной Model S Plaid+ с запасом хода 840 км Илон Маск больше не возвращался — ранее он заявил, что в ней нет нужды, так как базовая «и так достаточно хороша», и ее запаса хода (628 километров на одном заряде) «более, чем достаточно».

Основные характеристики Tesla Model S Plaid

Три электродвигателя общей мощностью 1020 л.с. и полный привод.

Разгон с 0 до 100 км/ч — 1,99 с (в самом начале Илон Маск лично подтвердил это время на тестовом треке, а затем выехал на сцену).

Прохождение отрезка в четверть мили (402 метра) — 9,23 с.

Максимальная скорость — 320 км/ч.

Запас хода на одном заряде батареи — около 628 км. 15 минут на станции быстрой зарядки Supercharger позволят получить половину от этого расстояния.

Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,208. По словам Илона Маска, самое низкое значение среди серийных автомобилей.

Стартовая цена в США — 129 990 долларов (за день до старта продаж Tesla подняла ее на 10 тысяч долларов).

В Model S Plaid проделана огромная работа по улучшению конструкции и основных узлов. Так, автомобиль получил улучшенную трансмиссию и силовые установки, разработанные в рамках проекта Palladium. Благодаря внесенным оптимизациям кривая мощности заметно улучшилась (слайд в галерее ниже). Также здесь используется усовершенствованный тепловой насос — «он работает на 30% лучше в холодную погоду и требует на 50% меньше энергии для обогрева кабины».

Основные внешние изменения касаются дизайна салона и мы подробно рассказывали о них в январской новости. Но коротко напомним главные.

Главные изменения и улучшения в салоне Tesla Model S Plaid

Вместо руля U-образный штурвал (как у гоночных болидов Формулы-1) с сенсорными кнопками. Компания упразднила переключатель режимов езды PRND и полностью автоматизировала это действие — по умолчанию система на основании показаний сенсоров анализирует обстановку, а затем выбирает и включает нужный режим. На сенсорном экране бортового ПК будет возможность переключать режиму вручную, но производитель видит в ней не основную, а дублирующую систему. «‎Я думаю, что, в целом, ручной ввод подвержен ошибкам», заявил Маск. Это согласуется с его недавними заявлениями о недалеком светлом будущем с полноценным автопилотом.

Вместо вертикального планшета 17-дюймовый горизонтальный экран с разрешением 2200х1300 пикселей, быстрым откликом, а также улучшенными яркостью и контрастностью. Также появился еще один монитор диагональю 8 дюймов для пассажиров на заднем сиденье.

Кадр демо с запуском Cyberpunk 2077 на экране бортового ПК Tesla

Наконец, новая информационно-развлекательная система (MCU) на базе APU Ryzen с графикой Radeon RDNA 2 выдает до 10 терафлопс и не уступает по производительности PS5 — на презентации продемонстрировали возможность запуска Cyberpunk 2077; игра работала с частотой 60 кадров в секунду.

В одной из демо-зон после основной презентации заметили фирменный геймпад Tesla в форме нового руля автомобиля, но пока неизвестно, является ли устройство рабочим, или же это просто макет.

Tesla также переработал интерфейс MCU, отвечающей за управление всеми системами автомобиля.

Новая аудиосистема с 22 динамиками общей мощностью 920 Вт, для которой разработали специальный кодек объемного звука (+ стеклянная акустическая крыша).

Первые тест-драйвы Model S Plaid

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