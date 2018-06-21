Планшет Xiaomi Mi Pad 4 получит SoC Snapdragon 660 и экран диагональю 8 дюймов

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Как известно, 25 июня Xiaomi представит парочку новых устройств – смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro, о котором мы знаем уже практически все, и планшет Xiaomi Mi Pad 4. В опубликованном сегодня рекламном изображении производитель подтвердил, что планшет будет оснащен флагманской SoC Qualcomm среднего уровня – восьмиядерную Snapdragon 660.

Предыдущая утечка прошивки позволила узнать, что Xiaomi решила ограничить максимальную частоту старшего кластера значением 2,0 ГГц, хотя производителем заложено значением 2,2 ГГц. В то же время постере упоминается о неких оптимизациях для обеспечения более высокой производительности в играх.

Также на постере говорится, что новинка получит экран чуть большей диагонали, чем у предшественника (7,9 дюйма). То есть, можно смело предложить 8 дюймов при разрешении 18:9. Также можно полагать, что новая модель будет слегка тоньше.

В списке предполагаемых характеристик Xiaomi Mi Pad 4 также находится две камеры (13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная) и аккумулятор емкостью 6000 мА•ч. Из коробки устройство будет работать под управлением Android 8.1 Oreo и одним из первых получит новую оболочку MIUI 10.

Увы, данных о цене планшета пока нет.

Источник: gizchina