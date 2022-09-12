Intel и Broadcom показали возможности Wi-Fi 7 – стабильная скорость передачи данных достигала 5 Гбит/с

Компания Intel вместе со своим партнёром Broadcom провела успешную демонстрацию технологии Wi-Fi 7, после чего заявила, что «будущее Wi-Fi уже здесь».

Во время демонстрации беспроводное соединение Wi-Fi 7 между ноутбуком на базе процессора Intel Core и точкой доступа Broadcom обеспечивало стабильную скорость передачи 5 Гбит/с. Это существенный скачок скорости по сравнению с технологией Wi-Fi 6, максимальная скорость которой составляет 1 Гбит/с.

Broadcom заявляет, что «экосистема готова». Также отмечается, что ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Новая технология также обеспечит большую пропускную способность сети и более низкие задержки. Сокращение задержек будет иметь важное значение для иммерсивного опыта через Wi-Fi, причем наиболее очевидными приложениями являются онлайн-игры и беспроводные гарнитуры виртуальной реальности.

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В сфере медиа-стриминга благодаря Wi-Fi 7 открывается возможность потоковой передачи контента в разрешении UHD 16K (или в разрешении 4K или 8K для большего количества людей одновременно). Кроме того: новейший стандарт Wi-Fi может помочь уменьшить загруженность в домашних и офисных беспроводных сетях. Intel отдельно подчёркивает важность многоканальной работы и повышения эффективности использования каналов в новом стандарте.

Несмотря на успешную демонстрацию возможностей Wi-Fi 7, не стоит ожидать скорого появления на рынке устройств на основе этого стандарта. Дело в том, что его сертификация ожидается лишь в следующем году. В таком случае, первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7 (протокол Wi-Fi 802.11be) появятся не ранее второй половины 2023 года. Недавно Intel прогнозировала, что ноутбуки с Wi-Fi 7 появятся в 2024 году. И за время, которое ещё потребуется на внедрение новой технологии, скорость стандарта может ещё возрасти.

Источник: tomshardware