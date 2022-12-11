Платформа Volkswagen MEB+ для электромобилей следующего поколения обеспечит автономность до 700 км и ускоренную зарядку

Volkswagen Group поделилась информацией о ходе разработки своей будущей платформы для электромобилей MEB+. Первоначально считалось, что MEB+ станет обновлением нынешней платформы, но фактически речь идёт о новой платформе для электромобилей нового поколения.

Платформа следующего поколения предусматривает более широкое использование возможностей самостоятельного управления. Также упоминается новая аккумуляторная технология. В соответствии с первоначальной идеей, будут усовершенствованы технологии зарядки и хранения энергии, а также цифровая инфраструктура. Отмечается, что MEB+ увеличит запас хода электромобилей до 700 км (с нынешних около 500 км), а также значительно сократит время зарядки, и в будущем возможна мощность зарядки 175–200 кВт.

Платформа MEB+ станет основой для 10 новых электромобилей, которые должны появиться к 2026 году. В том числе будет доступна модель стоимостью около €25 тыс. Volkswagen Group также планирует выпустить новые электромобили в сегментах производительного и премиум-класса. Вероятно, следует ожидать появления моделей Audi на MEB+.

Volkswagen Group пока не уточняет, когда следует ожидать выход первого электромобиля на базе платформы MEB+.

Источник: electrek