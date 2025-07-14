Плотины по всему миру сместили полюса Земли на 1 км и продолжают это делать, — исследование

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Новое исследование, проведенное учеными из Гарварда, продемонстрировало, что тысячи плотин, построенные за последние несколько десятилетий, сместили полюса Земли более чем на 1 км.

В исследовании указывается, что за последние 200 лет человечество построило около 7 тыс. крупных плотин, накопив столько воды, чтобы подвинуть полюса планеты примерно на 1 метр и вызвать падение уровня мирового океана на 21 миллиметр. Твердая земная кора образует оболочку вокруг раскаленного слоя вязкой магмы. Каждый раз, когда значительное количество массы перераспределяется по поверхности, внешний слой горных пород испытывает колебания, смещаясь относительно недр Земли. При этом различные области Земли оказываются непосредственно над осью вращения планеты. Вследствие этого полюса планеты проходят через другие точки на поверхности, чем раньше.

«Когда мы задерживаем воду плотинами, это не только удаляет воду из океанов, что приводит к глобальному падению уровня моря, но и перераспределяет массу по всему миру», — объясняет ведущий автор исследования, Наташа Валенсич из Гарвардского университета.

В новом исследовании Валенсич и ее коллеги проанализировали опубликованную до этого базу данных по плотинам по всему миру. Они стремились определить их местоположение, объемы хранящейся воды и то, как эта вода повлияла на распределение массы Земли.

До этого данные из базы продемонстрировали, что плотины, построенные в период с 1835 по 2011 год, способствовали снижению уровня моря. В совокупности эти плотины удерживают достаточно воды, чтобы дважды заполнить Гранд-Каньон.

Первый этап смещения полюсов вследствие масштабного строительства плотин состоялся в период с 1835 по 1954 год. В то время в большом количестве плотины строили на территории США и стран Европы. Эти регионы сместились к экватору, в результате чего Северный полюс сместился примерно на 25 сантиметров в сторону 103 меридиана на восток, линии, проходящей через Россию, Монголию и Китай.

Вторая волна строительства плотин продолжалась с 1954 по 2011 год, преимущественно на территории стран Азии и Восточной Африки. В результате этого Северный полюс сместился на 57 сантиметров до 117-го меридиана западной долготы, проходящего через западную часть Южной Америки и южную часть Тихого океана.

Результаты исследования подчеркивают необходимость учета объемов воды, которая накапливается с помощью плотин, при прогнозировании дальнейшего увеличения уровня моря В XX веке уровень мирового океана поднялся на 12-17 сантиметров, но, по словам Валенсич, около четверти этого объема было удержано плотинами.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters

Источник: Gizmodo