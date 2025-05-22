Ядро Земли вытекает? Ученые нашли его содержание в магме вулканов

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе нашли признаки того, что материал вытекает из твердого внутреннего ядра Земли на поверхность

Считалось, что твердое, преимущественно железо-никелевое, внутреннее ядро Земли препятствует утечкам вещества наружу. Однако американские ученые по результатам анализа пород с вулканических островов на Гавайях получили свидетельства того, что утечки из внутреннего ядра происходят и материал выталкивается на поверхность потоками горячей магмы.

Предыдущие исследования, которые анализировали относительное содержание определенных изотопов, свидетельствовали о том, что некоторые вулканические породы содержат элементы из внутреннего ядра Земли. В частности, некоторые образцы пород из Бафиновой Земли в Канаде имеют необычно высокое содержание гелия-3 (3He). Кроме этого ученые фиксировали аномальное соотношение изотопов вольфрама и водорода.

Это может указывать на материал, возникший в результате обменов, которые происходят на глубине 2 тыс. 900 км под поверхностью Земли, на границе между внутренним ядром и каменистой мантией. Однако по словам ученых, обнаруженные признаки не были однозначными, поскольку гелий и водород не являются специфическими элементами в ядре и также могут быть частью мантии.

В поисках более убедительных свидетельств ученые сосредоточились на выявлении изотопов рутения. Они измерили относительное количество атомов рутения с атомным весом 100, 101 и 102 в образцах горных пород с Гавайев. Команда обнаружила, что сигнатуры изотопов рутения существенно отличались от тех, что наблюдались в других местах земной коры.

По словам ученых, внутреннее ядро Земли сформировалось около 1 млрд лет назад. Однако в мантии и коре содержится много материала в результате более поздних бомбардировок планеты метеоритами. Это означает, что разные регионы имеют разные концентрации изотопов, которые могут характеризовать различия между ядром, мантией и корой.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Кроме этого ученые подчеркивают, что полученные ими результаты доказывают, что поток магмы, который переносит материал из внутреннего ядра на поверхность, должен начинаться на границе ядра и мантии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: Nature