Токенизация активов — новый Netflix в мире инвестиций

Традиционная финансовая система и промышленные гиганты все больше интегрируют блокчейн-технологии. Главной целью является преобразование реальных активов (RWA) в цифровые токены для выхода на большие рынки и упрощения торговли BlackRock и WisdomTree предлагают токенизированные активы как альтернативу стейблкоину USDT.

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Финансовая компания Lazard намерена создать токенизированные фонды вместе с Bitfinex Securities и SkyBridge Invest. В общем, токенизировать можно что угодно — от золота і земли до биржевых акций. Количество приобретенных токенов просто отражает долю актива, принадлежащего владельцу. Их удобно и выгодно продавать, поскольку сделка проходит за несколько минут и не взимает огромных комиссий именно благодаря использованию блокчейн-технологии.

Во время недавнего анонса запуска токенизации директор торговой платформы Robinhood заявивший, что этот тренд «откроет двери к массовой торговой революции».

Главная идея токенизации

Она заключается в создании цифровых токенов как заменителей таких вещей, как облигации, недвижимость или частичного права собственности. Эти токены могут торговаться как обычная криптовалюта 247 где угодно. Массовый рост интереса к стейблкоинам оживил интерес к токенизации и других финансовых активов. Значительным толчком стало подписание президентом США Дональдом Трампом GENIUS Actкоторый установил регуляторную базу для стейблкоинов.

Токенизация может полностью изменить подход к инвестированию, как в свое время стриминговые сервисы вроде Netflix радикально изменили то, как люди потребляют видеоконтент. Теперь крупный игрок — Robinhood начал предлагать токенизированную торговлю акциями крупных американских публичных компаний для своих европейских клиентов и некоторым раздал токенизированные акции OpenAI и SpaceX.

Криптобиржа Kraken также позволяет клиентам вне США торговать токенизированными акциями, тогда как Coinbase подал петицию к регуляторам, чтобы открыть рынок для своих американских потребителей. Гиганты с Уолл-стрит BlackRock и Franklin Templeton сейчас предлагают токенизированные фонды денежного рынка.

В McKinsey спрогнозировали, что рынок токенизированных активов может достичь $2 трлн к 2030 году. В DTCC, Clearstream Securities Services и Euroclear оценили потенциал в $16 трлн.

Риски остаются

Криптокомпании взбодрились с победой Трампа и стали более агрессивными в продвижении своих продуктов. Профессор Американского университета Вашингтонского колледжа права Хилари Аллен, считает, что наиболее риск заключается в том, что токенизация используется как игра регуляторного арбитража и как способ обойти правила.

«Мы движемся туда, где были в 1920-х годах. Продавцы, ходившие от двери к двери, предлагали акции и облигации, половина из которых не имела под собой никакой основы, а люди теряли свои сбережения, вкладывая деньги в то, чего не понимали», — заявила Аллен.

Однако вскоре после объявления Robinhood открытая сторонница криптовалют комиссар SEC Гестер Пирс, выпустила заявление о том, что компании, которые выпускают токенизированные акции, должны рассмотреть «свои обязательства по раскрытию информации» в соответствии с федеральным законодательством. То есть, такие компании должны по-прежнему придерживаться принципов прозрачности, публичности и информировать инвесторов о рисках, финансовом состоянии и т.д.

А поскольку токенизация касается и частных компаний, их деятельность не подпадает под строгие требования финансовой отчетности. Многие стартапы не выходят на публичный рынок, а больше полагаются на состоятельных и институциональных инвесторов для привлечения крупных сумм.

Поэтому критики считают это несправедливым, поскольку это превращается в массовые генераторы богатства для очень небольшой группы богатых людей и хорошо связанных инсайдеров. Раздача токенов Robinhood токенов OpenAI вызвала сопротивление со стороны самой компании, которая сказала, что не была в курсе плана и не поддерживала его.

Но процесс уже запущен

Токенизация активов реального мира (RWA) находится в начале своего развития. Однако уже многое успело появиться.

Инвестиционные фонды

Токенизированные фонды денежного рынка — это новый тип инвестиций, который позволяет вкладывать средства и получать прибыль через блокчейн. Эти фонды уже привлекли более $1 млрд.

Пользователи могут выбирать среди проверенных компаний (BlackRock или Franklin Templeton), или среди новых Web3-стартапов. Токенизированные фонды удобны тем, что работают круглосуточно, не требуют участия посредников и позволяют осуществлять расчеты мгновенно.

Кредиты без очередей

В США уже работают компании, которые выдают кредиты на блокчейне. Например, Figure Technologies стала одним из крупнейших небанковских кредиторов в сфере кредитов под залог жилья. Цифровые кредиты автоматизированы, прозрачны и быстры. В будущем это позволит оценивать финансовую историю заемщика (поскольку историю токенов невозможно изменить) — и принимать решение без лишних документов.

Облигации

Все больше компаний и даже правительств выпускают токенизированные облигации. Например, швейцарский город Лугано, Siemens и Всемирный банк уже воспользовались этой возможностью. Такая форма позволяет привлекать средства быстрее и дешевле. А дробление облигаций открывает возможность вкладываться даже мелким инвесторам. А, например в Таиланде или на Филиппинах, токенизация облигаций позволила обычным гражданам инвестировать в государственные проекты всего несколько долларов.

Репо-сделки

Токенизация коснулась и крупного межбанковского сегмента. Сделки типа «репо» (краткосрочные займы между банками под залог ценных бумаг) уже частично переведены в блокчейн. Банки, такие как J.P. Morgan и Goldman Sachs, осуществляют триллионы долларов таких операций ежемесячно. Но теперь это происходит мгновенно, без ошибок и с полной автоматизацией.

Первые классы активов, которые уже токенизированы (фонды денежного рынка, кредиты, облигации), уверенно набирают обороты и развиваются отдельно от остальных. В ближайшие 2-3 года ожидается дальнейший рост. В то же время другие виды активов, скорее всего, будут масштабироваться постепенно, когда «первопроходцы» проложат путь и создадут надежную инфраструктуру.

Одним из самых перспективных направлений в сфере токенизации считаются альтернативные инвестиционные фонды. Они могут не только привлечь больше активов под управление, но и упростить ведение учета. Благодаря смартконтрактам и взаимодействию между цифровыми сетями можно автоматизировать управление портфелем, оперативно балансировать инвестиции и эффективнее управлять большими объемами.

Кроме того, дробление активов и возможность торговли ими на вторичном рынке открывают путь для привлечения капитала даже от мелких и частных инвесторов и обеспеченных частных лиц. Это особенно актуально для фондов, которые ранее ориентировались только на крупных игроков. А единый цифровой реестр с прозрачными данными может значительно сократить расходы на операционную деятельность в бэк-офисах.

Крупные компании, в частности Apollo и J.P. Morgan, уже проводят эксперименты с тем, как может выглядеть управление фондами на блокчейне. Впрочем, сами инвестиционные активы, также должны быть токенизированы. Кроме того, регуляторные ограничения могут тормозить развитие в некоторых странах или отраслях.

Для других активов, таких как публичные и непубличные акции, недвижимость и драгоценные металлы, внедрение токенизации будет происходить медленнее. Преградами все еще остаются сложность соблюдения требований, недостаточная заинтересованность и относительно небольшая практическая польза в краткосрочной перспективе.