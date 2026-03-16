Криптотрейдер потерял 50 млн USDT, пытаясь купить токен AAVE

Користувач втратив 50 млн USDT через проскальзування у протоколі AAVE

Криптовалютный инвестор потерял около $50 млн, пытаясь обменять USDT на токен AAVE через интерфейс протокола. Из-за существенного проскальзывания цены фактическая сумма купленных активов оказалась крошечной — примерно на $36 тыс.


Инцидент произошел во время огромной однокроковой торговли: вместо ожидаемых AAVE на $50 млн пользователь получил всего 324 токена. Проблема заключалась не в технической поломке, а в параметрах транзакции — трейдер подтвердил обмен с чрезвычайно высоким проскальзыванием до 99%, фактически позволив системе выполнить ордер по любой доступной цене. Перед подтверждением сделки интерфейс Aave выдавал несколько предупреждений о рисках и потенциальном влиянии такого крупного ордера на рыночную цену. Несмотря на это, трейдер подтвердил транзакцию со своего мобильного устройства.

Из-за огромного размера сделки на рынке возник значительный ценовой импакт: основную часть средств — примерно $34 млн — захватили так называемые MEV-боты (боты, извлекающие прибыль путем манипуляций в мемпуле и порядке выполнения блоков). Дополнительно около $600 тыс. было уплачено в качестве комиссий за проведение сделки. По итогам расследования платформы, механизм обмена работал в рамках подписанных условий. Никаких признаков взлома или эксплуатации уязвимости не обнаружено. В частности это подтверждают представители CoW Swap — сервиса, через который частично проходила транзакция. Они отметили, что система выполнила ордер в соответствии с установленными параметрами, включая максимально допустимое проскальзывание, которое установил пользователь.

Генеральный директор Aave Labs, Стани Кулечев, подтвердил факт значительной потери и отметил, что команда протокола пытается связаться с трейдером. Он добавил, что в некоторых случаях возможно вернуть часть средств, в частности уплаченные комиссии, но гарантий нет. По словам Кулечева, ситуация стала одной из самых больших по объему потерь из-за проскальзывания в истории децентрализованных финансов. Аналитики рынка отмечают, что проскальзывание — это разрыв между ожидаемой ценой сделки и той, по которой она фактически выполняется. Оно может быть особенно критичным для крупных ордеров на рынках с ограниченной ликвидностью или когда не установлены жесткие ограничения на допустимое отклонение цены.

«Транзакцию невозможно было выполнить без явного согласия пользователя на риск через установку галочки в окне подтверждения. Роутеры CoW Swap работали в соответствии с замыслом, а интеграция соответствовала стандартным практикам индустрии. Подобные события случаются в DeFi, но масштаб этой транзакции был значительно больше, чем то, что обычно наблюдается в этой сфере. Мы сочувствуем пользователю и попытаемся связаться с ним и вернуть $600 тыс. комиссий, собранных с этой транзакции», — написал Кулечев.

Ранее похожее событие произошло в 2025 году, когда трейдер потерял около $700 тыс из-за атаки типа «сэндвич» при обмене стейблкоинов. На момент подготовки материала AAVE торгуется примерно по $114 за токен, а общая рыночная капитализация составляет около $1,75 млрд. Перспективы влияния этого инцидента на общий рынок альткоинов пока оцениваются как локальные, но случай привлек внимание к рискам крупных одноразовых ордеров и важности правильных настроек при работе с DeFi-протоколами. Инцидент еще раз подчеркивает, что даже опытные участники крипторынка могут понести значительные потери из-за некорректных настроек сделок и отсутствия ограничений на проскальзывание. Эксперты советуют внимательно проверять параметры ордеров и использовать защитные механизмы интерфейсов, чтобы избежать подобных финансовых ошибок в будущем.


