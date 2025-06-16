Poco F7 «слили» до презентации: дизайн, характеристики и дата запуска

POCO готовится к презентации своего нового смартфона POCO F7. За несколько недель до официального анонса характеристики этой модели уже просочились в сеть. Теперь нам известно почти все — от дизайна до батареи. Судя по всем деталям, которые уже стали известными, это будет очередной хитрый ход от Xiaomi — под именем POCO снова пытаются выдать что-то новое, базируясь на знакомом Redmi.

Новинка будет иметь минималистичный вид. Обычная версия в черном и белом цвете предлагается с глянцевой поверхностью, вертикальными камерами и едва заметным логотипом. Никаких градиентов, огоньков или красочных фокусов — только строгий блеск.

А вот специальная серебристая версия предложит двухцветную заднюю панель, которая разделена по диагонали. Еще здесь есть декоративные вентиляционные отверстия, узоры, похожие на электросхемы, и даже логотип Snapdragon на корпусе.

POCO F7 будет иметь 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в 3200 нит. И еще нам обещают поддержку PWM 3840 Гц для меньшей усталости глаз. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8s Gen 4, дополнен оперативной памятью LPDDR5X RAM и быстрым хранилищем UFS 4.1. Хотя объем и емкость памяти пока не сообщаются. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP68, имеет Wi-Fi 7, оптический сканер отпечатков пальцев в дисплее, стеклянную спинку и алюминиевую рамку.

Камера на задней панели двойная. Она включает в себя главный модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882, дополненного оптической стабилизацией и светосильной оптикой f/1.5. Дополнительно доступен 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.

POCO F7 получит аккумулятор емкостью 7550 мА-ч. Согласно промоматериалам, смартфон способен продержаться до 2,18 дня при среднем использовании. Однако ходят слухи, что такая щедрость предназначена только для индийского рынка, а глобальная версия будет поставляться с батареей емкостью 6500 мА-ч. В обоих случаях обещают поддержку 90 Вт проводной зарядки и 22,5 Вт реверсивной зарядки — можно будет подпитать другие гаджеты. Вес составляет чуть больше 215 граммов — все зависит от батареи. Новинка работает на Android 15 с фирменным интерфейсом HyperOS 2. Учитывая известные характеристики, POCO F7 можно назвать братом-близнецом недавно представленного смартфона Redmi Turbo 4 Pro, но в другом наряде.

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Официальный дебют POCO F7 ожидается 25 июня — по крайней мере, такой скриншот опубликовал известный информатор Абишек Ядав. Сначала новинку покажут в Индонезии, а затем она выйдет на других рынках.

Напомним, чуть ранее Xiaomi уже представила смартфоны POCO F7 Pro и F7 Ultra.

Источник: gizmochina 1, 2, gsmarena