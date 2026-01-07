Маркетологи Microsoft "спалились" на использовании Chrome в новой рекламе Windows 11

Маркетинговая команда Microsoft немного просчиталась: в ролике собственной рекламы Windows 11 на панели задач видно закрепленный Google Chrome.

В коротком рекламном видео компьютерных игр, которое техногигант опубликовала в конце года, показывают несколько ноутбуков с Windows 11, которые называют «домом игр». Буквально на первом кадре видно, как среди закрепленных программ вместе с Edge и другими появляется Chrome.

Первым внимание обратило издание Windows Latest. Как ни странно, рекламу не удалили и не исправили со временем, поэтому можете самостоятельно посмотреть на «нюанс». Как подчеркивают журналисты, довольно странно, что из рекламного ролика не удалили Chrome, когда Microsoft годами агрессивно продвигает Edge годами. Тем более сейчас, когда Edge активно интегрируют с фирменными ИИ-инструментами и Копилот.

В самом ролике рядом с Chrome также закреплены Copilot, Store, приложение Xbox, Snipping Tool и Edge. То есть панель выглядит «вычищенной» и без сторонних альтернатив, кроме браузера Google. Конечно ролик не наврал, что пользователи Windows 11 массово пользуются Chrome. Однако для официальной рекламы Microsoft это выглядит как упущение, поскольку в маркетинговых материалах обычно показывают только собственные продукты или по крайней мере убирают все лишнее перед съемкой.

Реклама сделала акцент на играх, где позиции Microsoft особенно сильны. По данным Steam, по состоянию на декабрь около 95% пользователей играют на Windows. Причем большинство уже перешли на Windows 11: ее доля среди геймеров достигает 70,83%. Дополнительно клиент Steam недавно получил 64-битную версию для Windows 10 и Windows 11.

Конечно кроме Windows постепенно наращивают свою долю альтернативы, в частности Linux. Уже около 3% пользователей Steam играют именно на нем. Недавно, по слухам, сервис облачного гейминга GeForce NOW получит официальный клиент. Поэтому на этом фоне Microsoft продолжает кампании против Chrome и настойчиво продвигает Edge.

