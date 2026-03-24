24.03.2026

Украинцы запустили бесплатное расширение "Шрифторіз" для поиска и замены российских шрифтов

Катерина Левицкая

Разработчики из Украины создали бесплатное расширение для браузеров «Шрифторіз»: оно автоматически определяет российские шрифты на странице и заменяет их альтернативными украинскими.


Как работает «Шрифторіз»?

Расширение, созданное общественной организацией «Україна в кольорі» и платформой Rentafont, работает автономно в фоновом режиме и по желанию может вызываться вручную на активном табе. В процессе оно сканирует активную страницу браузера и подсвечивает красным цветом «опасные» шрифты: с указанием какой именно студии он принадлежит и как она связана с россиянами.

Далее система предлагает безопасные аналоги — от украинских или иностранных дизайнеров — с инструкциями по их установке. Дополнительно «Шрифторіз» подсвечивает все украинские шрифты на странице зеленым, чтобы вы их могли сохранить для дальнейшего использования, и белым, если ничего не найдено.

В настоящее время в базе расширения 1300 российских шрифтов (или таких, которые имеют «российский след») и более 230 украинских аналогов.


Где скачать?

«Шрифторіз» доступен во всех браузерах на основе Chromium (Google Chrome, Edge, ChatGPT Atlas, Dia и другие), а также интегрирован в графический редактор Canva. Последнее особенно полезно ввиду того, что глобальные платформы часто предлагают шрифты российского происхождения по умолчанию под видом «универсальной кириллицы», а компании могут неосознанно поддерживать россиян.

В планах разработчиков: запуск инструмента в сервисах Google Docs и Google Excel, а также интеграция с другими платформами дизайна и ИИ-ассистентами.

Источник: ОО «Україна в кольорі»

