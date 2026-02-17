tradfi
Украинцы выпустили расширение "НЕ ГРАЙ" для браузеров Chromium: оно маркирует российские игры в Steam

Маргарита Юзяк

Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium: воно маркує російські ігри в Steam

Украинцы выпустили расширение «НЕ ГРАЙ» для браузеров на базе Chromium, которое маркирует российских разработчиков и издателей на страницах игр в Steam.


Расширение создано авторами Telegram-канала о видеоиграх «ГРАЙ» и уже доступно для загрузки в Chrome Web Store. Оно работает в Chrome, Opera и Edge и автоматически добавляет отметки на страницах игр, если разработчик или издатель присутствует во встроенной базе. Сейчас в ней более 2200 объектов, и она будет регулярно обновляться в следующих апдейтах.

«Друзья, рад вам представить расширение, над которым я работал в последнее время и активно сам использовал локально», — говорит автор.

Среди ключевых возможностей — автоматическая маркировка российских разработчиков и издателей. Также доступно ручное добавление новых записей прямо на странице игры в Steam через кнопку «+», а еще просмотр и удаление разработчиков из базы через кнопку «i». Отдельно предусмотрена функция добавления собственного текста или эмоджи (через ctrl+v), который будет появляться после названия игры, если студия есть в базе.

Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium: воно маркує російські ігри в Steam
Расширение «НЕ ИГРАЙ» для браузеров Chromium

Расширение работает без дополнительных настроек. Сейчас достаточно установить его, после чего маркировка будет появляться непосредственно на страницах игр в Steam.

Геймерам часто приходится самостоятельно проверять, не причастны ли российские разработчики к игре. Некоторые инициативы пытались повысить осведомленность, например, как United24 раскрывала перечень игр-спонсоров войны в Украине. Однако этот список постоянно расширяется и если это не большой проект, то узнать о происхождении создателей труднее, поэтому игры могут покупаться по ошибке. Расширение может помочь избежать лишнего финансирования страны агрессора.


