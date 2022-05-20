Получить статус безработного теперь можно онлайн — на сайте и в приложении «Дія». Как это сделать?

В приложении и на сайте государственных услуг «Дія» появилась возможность оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие. В Минцифре рассказали подробности и опубликовали инструкцию, как это сделать.

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Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФОП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия. Подать заявку и оформить выплаты в «Дія» можно за несколько минут, а средства поступят на банковскую карту «єПідтримка».

Как воспользоваться услугой:

в приложении выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале — услуга по получению статуса безработного;

далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;

после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус;

при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту «єПідтримка», на которую будет начисляться помощь. Если нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении;

внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

Это все. После того как работники центра занятости обработают заявку, в приложении появится соответствующее push-уведомление об этом. На сайте Минцифры указано, что подача заявления занимает до 5 минут, а ее проработка — 1 рабочий день.

Дополнительную информацию об услуге и ответе на наиболее часто задаваемые вопросы о получении статуса безработицы и назначении выплат пособия по безработице можно получить на сайте по ссылке.