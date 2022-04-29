Поможем собрать на пикап для 115-й бригады, которая воюет на востоке

Раньше редакция ITC.ua сообщала о запуске проекта, с помощью которого наши читатели смогут поддержать небольшие инициативы по сбору средств для украинцев во время войны.

Сегодня хотим рассказать о 115-й бригаде, которая воюет на востоке. Среди них – сотрудник компании Uklon. В настоящее время им необходим пикап, чтоб обеспечивать эффективное перемещение в условиях боевых действий.

Для покупки автомобиля нужно собрать 160 тыс. грн. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265.

Просим вас, наших читателей, принять участие в сборе средств и дать нашим защитникам больше шансов противостоять российскому террору. Мы будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели.