Ракета Х-101 россиян, которая поразила детскую больницу «Охматдит» в Киеве 8 июля, содержала компоненты, произведенные западными компаниями.

Стратегическая крылатая ракета Х-101 — одна из самых современных в российском арсенале. По данным 2021 года, россияне произвели всего 56 таких ракет. По имеющимся данным, во время полномасштабного вторжения в Украину в России увеличили производство Х-101 до 420.

Но россия до сих пор зависит от поставок западных компонентов, в частности производства США. Санкции не позволяют закупать их напрямую, но россияне используют электронику двойного или гражданского назначения, чтобы получить негативные детали.

Ранее в ракете Х-101 были обнаружены 16 единиц западной электроники. Некоторые были изготовлены швейцарской компанией STMicroelectronics, американскими производителями микросхем Intel, Texas Instruments и Analog Devices. Все они имели гражданское назначение, некоторые компоненты очень старые.

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Анализ российских документов, проведенный Financial Times, демонстрирует, что российские компании смогли получить детали просто на открытом рынке, а затем ввезли их через Китай. В своей документации россияне маскируют подобные детали как изготовленные в государствах Восточной Азии. Офису Президента Украины предоставил FT собственный анализ по которому ракеты Х-101 состоят из около 50 иностранных компонентов.

Аналитики утверждают, что, ракету Х-101 целенаправленно навели на больницу «Охматдит». Во время полета к цели она не была сбита или повреждена украинскими средствами ПВО. Более того, российские ракеты, как правило, летят именно туда, куда их нацелили. И если Х-101 попала в больницу — это и было определенной целью.

«Выхлопная струя выглядит именно так, как и должна. Ракета не опрокидывается, она летит по контролируемой траектории. Это больше похоже на целенаправленную атаку на цель, а не на несчастный случай» — Фабиан Хоффман, научный сотрудник Университета Осло.

Ранее Служба безопасности Украины установила попадание в больницу «Охматдит» именно ракеты Х-101. Независимые эксперты из Bellingcat, а также другие исследователи подтвердили этот вывод. Интересно, что в соцсети X, которая принадлежит известному борцу за «свободу слова» Илону Маску, расследование Bellingcat по поводу обстрела россиянами детской больницы отметили как опасный материал. «Опасен для путина?» — спросил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

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Источники: Financial Times, Bellingcat, «Укринформ»»,

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