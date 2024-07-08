Атака на «Охматдет» в Киеве — повреждено онкологическое отделение, под завалами находятся люди

Сообщается, что после ракетной атаки на столицу под завалами находятся дети.

Враг утром выпустил по Украине более 40 ракет — под атакой находились Киев, Кривой Рог, Краматорск, Славянск и Днепр. На данный момент только в Кривом Роге более 10 погибших и 31 раненый (зафиксировано несколько ударов по административному зданию промышленного предприятия), данные по столице уточняются — вероятно, под завалами одного из зданий больницы «Охматдет» находятся дети.

Также по данным Укрзалізниці, один из рейсов Kyiv City Express 7317 с Караваевых Дач в направлении Святошина задерживается из-за обнаруженных на пути обломков после массированного обстрела Киева. Остальные поезда кольцевой электрички следуют по расписанию, влияния на график поездов дальнего следования нет.

В Киеве падение обломков зафиксировали в семи районах:

Согласно сообщениям местных телеграм-каналов, людей эвакуировали со станции метро «Лукьяновская», поскольку рядом было много дыма. В КГГА заявили, что станция работает с учетом воздушной тревоги — как для перевозок, так и для укрытия населения.

В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие и СТО. Сообщают о раненых. Также россияне попали в предприятие в Покровске Донецкой области, убив троих мужчин.